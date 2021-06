Flávia Saraiva vai ter teste antes das Olimpíadas: "Com a faca nos dentes"

(Foto: Ricardo Bufolin/CBG)





Sem competir há 20 meses, desde o Mundial de 2019, Flávia Saraiva vai ter um teste antes das Olimpíadas de Tóquio. Desfalque no Campeonato Pan-Americano de ginástica artística do Rio de Janeiro, no último fim de semana, a ginasta do Flamengo se recuperou de uma lesão no tornozelo e vai voltar às competições na etapa de Doha da Copa do Mundo, entre 23 e 26 de junho.

- Estou voltando de uma lesão agora, estou voltando com a faca nos dentes, porque quero representar muito bem meu país e o Flamengo. Assim que me machuquei, eu falei: “Meu Deus, acabou para mim”. Acabou surgindo a oportunidade de competir daqui a duas semanas em uma etapa da Copa do Mundo. Então eu vou poder competir, tirar esse nervosismo antes das Olimpíadas. Vou com tudo - disse a ginasta.

Classificada para as Olimpíadas por causa do bom resultado no Mundial de 2019, Flavinha treina uma nova série de solo com trilha sonora de músicas brasileiras, inspirada no "Brasileirinho" que consagrou Daiane dos Santos. A estreia dessa apresentação, porém, pode ficar só para os Jogos de Tóquio. Apesar de confirmar presença em Doha, Flavinha não tem certeza de que vai disputar a prova de solo no Catar.

A etapa de Doha encerra a ranking olímpica da Copa do Mundo e fecha a classificação da ginástica artística para as Olimpíadas. Apenas o primeiro colocado do ranking em cada aparelho vai se garantir em Tóquio, e o Brasil não tem mais chances de brigar por essas vagas.

Globo Esporte