Fora de Tóquio, Cristiane lamenta ausência na lista de Pia: "Seria minha última Olimpíada"

Fora dos Jogos Olímpicos pela primeira vez desde que estreou na competição, em Atenas-2004, a atacante Cristiane lamentou nas redes sociais a ausência na lista de convocadas da técnica Pia Sundhage, anunciada nesta sexta-feira.

"Seria minha última Olimpíada, pra fechar um ciclo como a maior artilheira de todos os tempos na modalidade- no feminino e masculino. São 14 gols, é bastante coisa, e mais do que isso, é lembrar que desde a minha primeira participação na Seleção, em 2003, faço parte de uma geração que abriu portas para o desenvolvimento da modalidade, crescimento e profissionalização do Futebol Feminino no Brasil", escreveu a jogadora do Santos.

Cristiane disputou oito dos 18 amistosos da seleção com Pia, apenas três como titular, e marcou dois gols, ambos na goleada por 4 a 0 sobre o México, em dezembro de 2019. A atacante do Santos participou do torneio SheBelieves Cup, em fevereiro, nos EUA, entrando no segundo tempo nas três partidas, mas não foi chamada para os últimos amistosos de preparação, contra Rússia e Canadá. Na entrevista coletiva após a convocação, a técnica sueca explicou sua decisão de não levar a veterana atacante.

- Geralmente não comento jogadoras que não estou na convocação porque é quase um insulto àquelas que estão na lista, mas vou responder em respeito à Cristiane. Ela jogou diversas partidas com a seleção, muitos torneios e ela fez muita diferença naquela época. Anteriormente, ela ajudou muito a equipe e hoje eu acredito que existem outras jogadoras que vão ajudar a equipe a jogar um bom futebol. Temos examinado de perto o futebol que ela tem jogado no clube - afirmou.

Fora da lista de 18 convocadas mas chamada como suplente, podendo substituir eventuais jogadoras cortadas por lesão, a meia Andressa Alves, da Roma, curtiu o post de Cristiane e deixou um comentário: "Você é exemplo". A camisa 10 Marta, que jogou com a atacante em quatro Olimpíadas e cinco Copas do Mundo, também deixou uma mensagem nos comentários: "Cris, você faz parte da nossa seleção e sempre estará conosco".

Sem citar a treinadora sueca no Instagram, Cristiane se considerou pronta para defender a seleção e afirmou que está "voando" fisicamente nos jogos do Santos, destacando que não sofreu qualquer lesão nos últimos oito meses.

"Neste ano, são mais de oito meses sem lesão, com parâmetros físicos superiores ao que tive em 2019 e dentro de todos os parâmetros da Seleção Brasileira. Sem isso, não seria possível dizer que estou pronta", continuou.

Leia o depoimento completo de Cristiane:

"Hoje deveria ter sido um dia de muita comemoração, celebração. Um dia tão importante para o futebol feminino e um dia que a expectativa era estar ali, dentro das 18 convocadas para representar o Brasil em Tóquio. Passa muita coisa na cabeça. Meu foco, claro, sempre foi estar lá. Toda atleta profissional busca a Seleção.

E essa seria minha última Olimpíada, pra fechar um ciclo como a maior artilheira de todos os tempos na modalidade - no feminino e masculino. São 14 gols, é bastante coisa, e mais do que isso, é lembrar que desde a minha 1ª participação na Seleção, em 2003, faço parte de uma geração que abriu portas para o desenvolvimento da modalidade, crescimento e profissionalização do Futebol Feminino no Brasil.

Desde 2019, voltei da China pensando em me manter bem física e mentalmente, para poder fazer o que mais amo que é jogar futebol. Fiquei seis meses lesionada e acabei conseguindo a convocação para a Copa do Mundo com a confiança do treinador de que eu faria a diferença – ainda que com 70 minutos em campo.

Fiz quatro gols, contribuí om todo meu eu, como sempre faço e sempre farei. Minha dedicação é integral, minha entrega é 100%. E sempre será.

Neste ano, são mais de oito meses sem lesão, com parâmetros físicos superiores ao que tive em 2019 e dentro de todos os parâmetros da Seleção Brasileira. Sem isso, não seria possível dizer que estou pronta.

Voando, literalmente, em todo jogo e mantendo a intensidade física. Acha que é mole dar mais de 40 sprints no jogo?

Meu momento físico hoje é resultado do investimento que fiz em uma preparação física individual com o pessoal da Move2Health, do apoio e gestão da Sow Sports e do meu empenho em estar bem e feliz fazendo o que eu amo: jogar futebol.

Sigo à disposição da Seleção Brasileira e fico na torcida pelas companheiras de grupo e pelo Brasil.

Sigo feliz com a minha família, e trabalhando forte pra continuar bem e ajudando o Santos no Campeonato Brasileiro - Amanhã já tem jogão 👊🏻

Agradeço a todos que me seguem e torcem por mim e aos que me enviaram mensagens. Muito obrigada pelo carinho de vocês!"

Globo Esporte