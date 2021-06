Frank de Boer deixa o comando técnico da Holanda: "O objetivo não foi alcançado"

O técnico Frank de Boer deixou nesta terça-feira o comando técnico da Holanda. Após a eliminação para a República Tcheca, nas oitavas de final da Eurocopa, a federação holandesa e o treinador decidiram rescindir o contrato em comum acordo.

O vínculo do treinador com a seleção tinha validade até o fim de 2022, após a Copa do Mundo do Catar. Porém, o acordo exigia classificação para as quartas de final da Euro 2020. No comunicado oficial (confira a nota completa no fim da matéria), De Boer afirmou que "o objetivo não foi alcançado" e citou a pressão sobre seu trabalho.

- Antecipando-me à avaliação, decidi não continuar como seleccionador nacional. O objetivo não foi alcançado, isso é claro. Estava ciente da pressão que viria sobre mim a partir do momento em que fui nomeado. Essa pressão só está aumentando agora, e isso não é uma situação saudável para mim, nem para o elenco a caminho da classificação para a Copa do Mundo - disse o treinador.

Histórico defensor holandês, Frank de Boer fez 112 jogos e 13 gols com a camisa da seleção. Desde 2020 no comando técnico, foram oito vitórias, três derrotas e quatro empates. Veja no vídeo acima os melhores momentos da partida de eliminação da Holanda na Eurocopa.

Confira a nota oficial divulgada pela federação holandesa:

Após consultas em Zeist entre Nico-Jan Hoogma, Eric Gudde, Frank de Boer e seu agente Guido Albers esta tarde, foi decidido que ambas as partes se separarão com efeito imediato. Frank de Boer anunciou que não quer continuar, o que também está em linha com o contrato entre as duas partes, que exigia uma vaga nas quartas de final. Esse contrato, portanto, não será renovado.

Frank de Boer: "Antecipando-me à avaliação, decidi não continuar como treinador da seleção nacional. O objetivo não foi alcançado, isso é claro. Quando fui abordado para treinar a seleção em 2020, pensei que era uma honra e um desafio, mas também estava ciente da pressão que viria sobre mim a partir do momento em que fui nomeado, essa pressão só está aumentando agora, e isso não é uma situação saudável para mim, nem para o elenco a caminho da classificação para a Copa do Mundo. Quero agradecer a todos, é claro, aos torcedores e aos jogadores. Meus cumprimentos também à administração, que criou um verdadeiro clima esportivo de ponta aqui no campus."

Nico-Jan Hoogma: “Apesar de todos os esforços de Frank, o objetivo de pelo menos chegar às quartas de final não foi alcançado. Se isso não tivesse sido alcançado, faríamos uma avaliação, o que possivelmente poderia ter produzido um resultado diferente. Tínhamos apostado numa melhor Eurocopa, mas não deu certo. A escolha de Frank acabou sendo diferente do que esperávamos. Um sucessor deve ser encontrado por mim, após uma boa consulta interna. É necessário fazer isso, porque no dia 1º de setembro jogaremos o importante jogo de classificação contra a Noruega, em Oslo. Agora vamos avaliar mais, de forma mais ampla do que apenas o treinador, aguçar o perfil, fazer o trabalho que se espera de nós aqui.”

Globo Esporte