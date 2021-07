Giannis Antetokounmpo está fora dos playoffs após lesão, diz jornalista

(Foto: Kevin C. Cox/Getty Images)





O astro Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, está fora do restante dos playoffs da NBA depois de lesionar o joelho direito no jogo 4 da série contra o Atlanta Hawks, pela final da Conferência Leste da liga. A informação foi dada pelo jornalista Jake Reetz em sua conta no Twitter.

Segundo Adrian Wojnarowski, da ESPN, exames mostraram que não há dano estrutural no joelho do grego. Os Bucks, no entanto, ainda não sabem quanto tempo Giannis ficará fora de ação.

No terceiro período do jogo 4, o ídolo grego aterrissou mal numa disputa no garrafão, lesionou o joelho esquerdo e assustou o mundo da NBA. Ele deixou a quadra caminhando.

Naquele momento, os Bucks tentavam uma recuperação depois de um primeiro tempo abaixo da crítica em aproveitamento de arremessos. Mas a ausência de sua maior estrela foi fatal. Ele saiu com 14 pontos e 8 rebotes em 24 minutos.

Globo Esporte