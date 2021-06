GP da França: Verstappen segura Mercedes e fatura pole position

(Foto: Getty Images)





A Mercedes deu sinais de recuperação após duas semanas complicadas em Mônaco e no Azerbaijão, mas a RBR saiu na frente com Max Verstappen na classificação do GP da França, neste sábado. Líder do campeonato e o mais rápido em dois dos três treinos da etapa, o holandês também se sobressaiu em dois dos três terços do classificatório para conquistar sua segunda pole position da temporada, anotando 1m29s990 e superando o rival Lewis Hamilton (1m30s248) por 0s2.

Valtteri Bottas, o mais rápido no Q2, aparece em terceiro com 1m30s376. Colega de Verstappen, Sergio Pérez larga ao lado do finlandês na segunda fila. A sessão, que chegou a ser interrompida por duas bandeiras vermelhas, teve ainda a primeira classificação de Mick Schumacher para o Q2, na 15ª colocação - apesar do alemão ter batido ainda no Q1. Até então, o melhor resultado do piloto da Haas havia sido um 17º no grid de largada em Baku.

Destaque da Ferrari no classificatório, Carlos Sainz é o quinto colocado, seguido por Pierre Gasly, da AlphaTauri, que garantiu a posição nos segundos finais da sessão. Charles Leclerc, companheiro de Sainz, Lando Norris, Fernando Alonso - único representante da Alpine - e Daniel Ricciardo completam as dez primeiras colocações no grid de de largada em Paul Ricard.

Os três primeiros

VERSTAPPEN: "Nenhum ponto foi marcado hoje, mas temos que conseguir isso amanhã e tentar obter os 25 pontos que perdemos em Baku".

HAMILTON: "Temos uma corrida em nossas mãos e estamos amando essa batalha! Vamos continuar nos esforçando, lutando e dando o máximo de nós"

BOTTAS: "Esse tem sido um fim de semana forte, com certeza muito melhor do que algumas semanas atrás. A última volta na classificação foi boa".

O Q1 foi marcado por dois incidentes e o reaparecimento da Mercedes na disputa contra Max Verstappen, além da primeira classificação de Mick Schumacher para o Q2. No início, Yuki Tsunoda carimbou o muro na curva 1, paralisando a sessão. Com a bandeira verde, Charles Leclerc foi o primeiro a estabelecer o melhor tempo, mas Valtteri Bottas respondeu em sua primeira volta rápida e bateu a marca do monegasco, assumindo a ponta com 1m31s669.

Fazendo os melhores tempos nos setores 2 e 3 da pista, Verstappen assumiu a ponta com 1m31s001, meio segundo mais rápido que Bottas. Lewis Hamilton aparecia em um discreto quarto lugar, mas nos minutos finais, pulou para a segunda colocação a apenas 0s2 do holandês da RBR. A segunda bandeira vermelha veio com Schumacher, que estava em 14º e acertou o muro na saída da curva 6 - interrompendo as últimas tentativas dos rivais, sobretudo Lance Stroll, que teve uma volta deletada e acabou eliminado. A última vaga do Q2 ficou com George Russell, da Williams, que superou o companheiro Nicholas Latifi por apenas 0s002.

Com pneus médios, as Mercedes mantiveram o bom ritmo no Q2, com os dois carros próximos das primeiras colocações ao longo da etapa. Pierre Gasly foi o primeiro a marcar o melhor tempo seguido da Ferrari de Carlos Sainz, até Verstappen anotar 1m31s080 e subir para a primeira colocação. Vencedor da última etapa da F1, no Azerbaijão, Sergio Pérez superou colega e fez 1m30s971 pela pole provisória, com 0s1 de vantagem.

Bottas, em quarto, e Hamilton, em sexto, estavam atrás de Sainz até o heptacampeão da Mercedes responder com a melhor volta de 1m30s959, a 0s012 de Pérez, em sua segunda tentativa. Nos segundos finais, Bottas levou a melhor sobre o companheiro pulou para a ponta com 1m30s735, a 0s2 do britânico, terminando o Q2 na frente. Lando Norris e Gasly tiveram suas voltas deletadas por passarem dos limites de pista na curva 6, mas avançaram para a última etapa da sessão.

Ricciardo foi o primeiro a fazer o melhor tempo, mas não demorou até Verstappen garantir a pole provisória anotando 1m30s325. Pérez chegou em segundo, porém, Hamilton empurrou o mexicano para a terceira colocação antes da última visita aos boxes. Nos minutos finais do classificatório, coube ao holandês da RBR apenas sacramentar sua segunda pole do ano, melhorando o próprio resultado com 1m29s990.

Globo Esporte