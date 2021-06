GP da França: Verstappen passa Hamilton na penúltima volta e vence

(Foto: Mark Thompson/Getty Images)





Depois de perder a liderança por um erro na largada, Max Verstappen conseguiu se recuperar para vencer o GP da França e garantir seu terceiro triunfo no campeonato 2021 da Fórmula 1. Parando duas vezes, o holandês da RBR ultrapassou Lewis Hamilton a duas voltas para o fim da prova, sem chance de defesa para o heptacampeão. Sergio Pérez, companheiro de Verstappen, deixou Valtteri Bottas para trás no antepenúltimo giro para garantir a terceira colocação, completando o pódio.

Largando da pole position, Verstappen errou na curva 2 e saiu da pista. Em segundo, Hamilton deu o bote, assumindo a liderança e abrindo uma vantagem confortável sobre o rival até a primeira rodada de pit stops. Na troca dos pneus médios pelos duros, o britânico não conseguiu voltar para a pista na frente do piloto da RBR e viu o holandês virar o jogo - tomando a segunda colocação e voltando para a ponta quando Pérez parou.

Uma segunda parada da RBR na metade final da prova colocou a Mercedes em uma situação complicada, apesar de devolver a liderança para Hamilton. Com pneus médios, Verstappen caiu para terceiro, mas não demorou a passar Pérez e posteriormente Bottas, encurralando o britânico - com pneus duros mais gastos e sem tempo para outra troca. Reduzindo a desvantagem a cada volta, Max conseguiu usar a asa móvel a dois giros pro fim da prova e segurou o rival até a bandeirada.

Verstappen ampliou a vantagem sobre Hamilton no campeonato de pilotos, somando 131 pontos contra 119 do rival, 12 a mais. Pérez assegurou sua permanência na terceira colocação, com 84 pontos - oito a mais que Lando Norris, em quarto. Bottas fecha as cinco primeiras posições, com 59. No Mundial de Equipes, a RBR, também líder, aumentou a diferença sobre a vice-líder Mercedes de 26 para 37 pontos, anotando 215 pontos. Com o quinto e sexto lugares de Lando Norris e Daniel Ricciardo, a McLaren reassumiu o terceiro lugar no campeonato, superando a Ferrari.

Os três primeiros

VERSTAPPEN: "A estratégia de duas paradas valeu a pena. Durante toda a corrida, lutamos um contra o outro. Acho que vai ser assim pelo resto da temporada".

HAMILTON: "Parabéns ao Max, ele fez um ótimo trabalho. Estou feliz com o resultado. infelizmente perdi a posição, mas ainda assim, foi uma grande corrida. Temos que cavar fundo e encontrar algum ritmo".

PÉREZ: "Fizemos uma grande corrida hoje. Ótima estratégia. Grandes pontos para a equipe".

Largada

A liderança de Max Verstappen durou até a segunda curva. O holandês se atrapalhou e saiu da pista, abrindo caminho para Lewis Hamilton assumir a ponta e abrir, de cara, 1s5 sobre o piloto da RBR. Valtteri Bottas e Sergio Pérez mantiveram as terceira e quarta colocações.

Lando Norris, largando do oitavo lugar, também saiu da pista e caiu para décimo, ultrapassado por Fernando Alonso e o companheiro Daniel Ricciardo. No fundo do grid, Mick Schumacher, largando pela primeira vez do 15º, caiu para 19º; Yuki Tsunoda, que partiu do pitlane após bater na classificação, ganhou duas posições e assumiu o 18º posto.

Momentos-chave

1. Norris, saindo da oitava colocação, também errou na largada; Fernando Alonso, que largou do nono lugar, e seu companheiro Ricciardo, em décimo, deram o bote. O britânico da McLaren caiu para décimo.

2. Com a asa móvel aberta na curva 8, Ricciardo deixa Alonso para trás e assume a oitava colocação. Depois dele, foi a vez de Norris ultrapassar o espanhol da Alpine. A dupla da McLaren passou a ocupar, respectivamente, o oitavo e nono lugares - Alonso caiu para décimo.

3. Charles Leclerc, em sétimo lugar, foi o primeiro a parar na 15ª volta, trocando os pneus médios pelo conjunto duro. O monegasco caiu pra 19º, mas recuperou seis posições com o pit stop dos pilotos à frente.

4. Os carros mais rápidos começaram a parar a partir do 18º giro. Primeiro Bottas, vindo da terceira colocação; o finlandês trocou o conjunto médio pelos duros e voltou em quarto. Verstappen foi o segundo, na volta seguinte, repetindo a escolha do rival da Mercedes e retornando em terceiro. Também no 19º giro foi a vez do líder Hamilton, adotando os pneus duros. Pérez, que estava em segundo, assumiu a liderança provisória - ainda sem parar.

5. O britânico, que fez uma parada de 2s2, foi surpreendido pela aparição de Verstappen na saída dos pits e perdeu a segunda colocação para o rival, caindo para terceiro. Pérez foi o próximo a trocar os pneus, retornando em quarto e reestabelecendo as posições iniciais da prova.

6. A RBR fez uma segunda parada com Verstappen na 32ª volta, trocando os pneus duros pelos médios. Antes na ponta, o holandês caiu para quarto, mas não tardou a ultrapassar o companheiro de equipe Pérez e assumir o terceiro posto.

7. Norris, que caiu para 13º ao fazer sua parada, recuperou-se e subiu para a sexta colocação na 35ª volta ao passar Lance Stroll, que com pneus duros, ainda não havia parado. Antes, o britânico da McLaren também deixou o colega Ricciardo para trás na disputa pelo sétimo lugar.

8. Verstappen ultrapassou Bottas pela segunda colocação. O finlandês também foi deixado para trás por Pérez.

9. Verstappen reduziu a desvantagem para Hamilton de 5s para 0s5 nas últimas voltas e, com a asa móvel aberta, ultrapassou o britânico pela liderança - e a vitória.

Globo Esporte