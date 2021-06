Haaland encerra jejum de gols pela Noruega e garante vitória aos 47 minutos do 2° tempo

O artilheiro voltou a deixar sua marca. E demorou. Nesta quarta-feira, o atacante Haaland fez o gol da vitória da Noruega sobre Luxemburgo por 1 a 0, aos 47 minutos do segundo tempo do amistoso disputado no estádio La Rosaleda, em Málaga, na Espanha.

O jogador de 20 anos estava há quatro partidas sem balançar a rede pela seleção de seu país, desde outubro do ano passado, e chegou a admitir que precisava mesmo melhorar. Passou em branco na última partida pela Liga das Nações, contra a Irlanda do Norte, e os três primeiros jogos das eliminatórias europeias da Copa do Mundo de 2022, diante de Gibraltar, Turquia e Montenegro.

Mesmo fora da Eurocopa e a três meses de voltar a disputar uma partida que vale três pontos, no classificatório para o torneio no Catar, a Noruega aproveita o último período de Data Fifa da temporada para entrar em campo. No domingo que vem, enfrenta a Grécia, outra que também não conseguiu vaga na competição continental. Depois deste amistoso, a seleção nórdica volta a jogar em 1° de setembro, contra a Holanda, pela quarta rodada das eliminatórias.

Assim como tem feito desde a estreia nas eliminatórias, a seleção da Noruega entrou em campo com camisas para protestar contra as condições de trabalho nas obras para a Copa do Mundo no Catar.

