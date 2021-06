Havan é a nova parceira do São Cristóvão Saúde na temporada 2021/22

(Foto: Osasco Voleibol Clube/Divulgação)





Após confirmar a renovação do patrocínio máster com o Grupo São Cristóvão Saúde, Osasco anuncia mais uma parceria de peso para a temporada 2021/22 do vôlei feminino nacional. A Havan passa a estampar a camisa do mais tradicional clube da modalidade no país. A oposta Tandara, que defende a Seleção Brasileira e é uma das maiores pontuadoras na Liga das Nações, já posou com o uniforme contendo a logomarca da rede de lojas, que recentemente abriu sua unidade osasquense.

O técnico do Osasco, Luizomar de Moura, comemora a chegada do novo patrocinador. “Contar com o apoio de uma empresa como a Havan é motivo de orgulho e uma alegria para Osasco. Acredito que uma empresa sólida e que trabalha para o desenvolvimento do Brasil tem uma identificação natural com o nosso projeto. Tenho certeza que Havan e Vôlei Osasco construirão uma história de sucesso”, declara.

O dono da Havan, Luciano Hang, enfatiza que a rede varejista e a cidade de Osasco vem construindo uma relação de carinho muito especial. Recentemente, a Havan inaugurou uma megaloja na cidade e o público tem mostrado o quanto é fã da marca. “Osasco nos recebeu de braços abertos. A nossa loja tem feito um grande sucesso. Nós temos uma filosofia que 'patrocinar é acreditar'. Apoiar o Osasco Voleibol Clube neste momento é uma maneira de valorizar o esporte e, também, de agradecer a cidade por nos acolher de maneira tão bonita”, conclui.

Equipe em formação

A oposta Tandara renovou contrato e foi a primeira atleta anunciada por Osasco para a Temporada 21/22. Na sequência, o time confirmou a permanência da central Camila Paracatu e da também oposta Karine. Para esta semana, é aguardada a divulgação de mais atletas para a formação do novo grupo osasquense, que vai defender o título de campeão paulista e lutar pelo lugar mais alto do pódio na Superliga.