Inter intensifica busca por novo técnico, mas prioriza estabilidade antes de definições

O Inter segue a sua vida após definir a saída de Miguel Ángel Ramírez. Passada a vitória por 1 a 0 sobre o Bahia no último domingo, no Pituaçu, pelo Brasileirão, a diretoria colorada intensifica a busca por um novo treinador para substituir o espanhol no comando da equipe.

O clube trata do tema com calma e sem pressa para definir quem será o comandante para o restante da temporada. Os dirigentes já elegem alvos prioritários, na mesma toada em que descartam opções. Mas não há um nome escolhido, nem negociações iniciadas neste momento.

Conforme apurado pelo ge, dois treinadores estrangeiros estão em pauta como favoritos nas discussões internas: o português Marco Silva e o uruguaio Diego Aguirre. Ambos estão sem clube atualmente. A diretoria colorada não irá comentar publicamente as alternativas discutidas.

O técnico luso está sem clube desde que deixou o Everton, da Inglaterra, em dezembro de 2019. Seu nome chegou à diretoria colorada, mas inicialmente ele pretende seguir na Europa.

Aguirre, por sua vez, tem o desejo de voltar a trabalhar no Brasil e vê com bons olhos retornar ao Inter. O uruguaio comandou o clube em 2015. Foi campeão gaúcho e acabou demitido após a eliminação na semifinal da Libertadores.

Outros técnicos foram debatidos inicialmente, mas perderam força. Caso de Lisca, hoje no América-MG e praticamente descartado. Seu nome está longe de ser consenso: agrada parte da diretoria, mas também enfrenta resistência interna.

Diretoria tem calma e não descarta seguir com Loss

Todos esses nomes serão avaliados e discutidos mais fortemente a partir de agora. Até este domingo, o foco da diretoria foi em passar tranquilidade aos jogadores para o duelo com o Bahia. Apaziguar o ambiente, aliás, é o primeiro passo, anterior até à contratação do novo treinador.

O ge ouviu que a diretoria pretende dissipar a turbulência e criar um contexto de mais estabilidade interna para tomar a decisão. Assim, ganha força a manutenção do interino Osmar Loss por mais tempo no comando da equipe.

A resposta do elenco em um estilo de jogo diferente para vencer o Bahia neste domingo respalda esta linha de pensamento. Até mesmo a efetivação de Loss não está descartada, apesar de ser uma hipótese mais remota.

Para o duelo com o Bahia, o interino trabalhou junto com o gerente de transição Julinho Camargo. Com formação de treinador, ele auxiliou nos trabalhos de campo no decorrer da semana e inclusive integrou a delegação em Salvador.

A delegação colorada retorna da capital baiana nesta segunda-feira e vai direto ao CT do Parque Gigante para retomar os trabalhos.

Com a vitória, o Inter chega a quatro pontos e ocupa a 13ª colocação na tabela. A equipe volta a campo já na próxima quarta-feira, às 21h30, quando recebe o Atlético-MG no Beira-Rio pela 4ª rodada do Brasileirão. Com Osmar Loss no comando da equipe.

