Itália vence Áustria na prorrogação e vai às quartas de final da Eurocopa

Mamma mia!!! Foi com muito mais emoção do que o esperado. A Itália venceu a Áustria por 2 a 1 neste sábado, no estádio de Wembley, com todos os gols marcados na prorrogação, e se classificou para as quartas de final da Eurocopa. Chiesa e Pessina saíram do banco de reservas no segundo tempo da partida e viraram os heróis italianos. Kalajdzic, outro que entrou durante o jogo, marcou para os austríacos. Mas a luta até o fim de ambos os lados premiou só uma seleção, a Azzurra. Mas o lado derrotado sai de cabeça erguida depois de ir pela primeira vez na história para o mata-mata.

Com 100% de aproveitamento nesta Eurocopa, a Itália se prepara agora para um jogão daqueles sem favorito nas quartas de final: na próxima sexta, vai enfrentar em Munique o vencedor de Bélgica e Portugal, que jogam neste domingo, às 16h, com transmissão ao vivo do SporTV e acompanhamento em Tempo Real com vídeos no ge. Confira a tabela completa da Eurocopa.

A Itália colecionou recordes na vitória deste sábado em Wembley: chegou a 31 jogos de invencibilidade, superando a marca atingida pela própria Azzurra, no fim da década de 30, e também conseguiu sua 12ª vitória seguida, também um feito inédito. O gol da Áustria encerrou um período de 1.168 minutos sem gol da Itália (desde outubro do ano passado), outro recorde da seleção italiana. Quer mais? Três gols na prorrogação, outro fato marcante, repetindo o jogo França 3 x 2 Portugal na Euro de 1984.

Federico Chiesa repetiu o seu pai Enrico, autor de um gol contra a República Tcheca na Euro 1996, e os dois se tornaram a primeira dupla de pai e filho a marcar em uma Eurocopa.

Globo Esporte