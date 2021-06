Itália vence Suíça com folga e é primeira classificada para as oitavas da Euro

A primeira rodada foi um teste. Agora veio a confirmação: a Itália é favorita. Com tranquilidade, consistência defensiva e muita intensidade no ataque, a Azzurra venceu a Suíça por 3 a 0, no Estádio Olímpico de Roma, e é a primeira seleção garantida nas oitavas de final da Eurocopa. Locatelli, jovem volante do Sassuolo, foi destaque na partida, com dois gols, e Immobile fez o terceiro para o time de Roberto Mancini, que chega a 29 jogos sem perder e 10 seguidos sem levar um gol sequer.

A Itália chegou aos seis pontos e é líder do Grupo A. Está classificada para as oitavas de final e confirma a primeira posição com um empate diante do País de Gales na última rodada. Os galeses estão em segundo, com quatro pontos. A Suíça tem um ponto, em terceiro, e a Turquia aparece em último, ainda zerada. Suíços e turcos ainda sonham com a vaga entre um dos melhores terceiros. Veja a tabela!

A Suíça até teve mais posse de bola, 51%, mas a Itália não deu chances ao time de Vladimir Petkovic. Com transição rápida e intensidade no ataque, a Azzurra construiu sua vitória com folga. Aos 19, Chiellini chegou a balançar as redes, de cabeça, após escanteio, mas o VAR indicou toque no braço do capitão italiano – que, lesionado, seria substituído pouco depois. Mas a espera durou pouco. Aos 25, Locatelli aproveitou roubada na intermediária, lançou Berardi na direita e correu para a área. Justamente para receber o cruzamento e mandar para o gol.

A vantagem italiana aumentou nos primeiros minutos da segunda etapa, novamente com o volante do Sassuolo. Ele recebeu na meia-lua da área, ajeitou e finalizou bem com a canhota, no canto esquerdo de Sommer. A Suíça esboçou reação e até assustou em chute de Zuber, de dentro da área, defendido por Donnarumma. Mas, após desperdiçar duas finalizações da esquerda, Immobile fez o seu. Aos 43, Tolói roubou bola na intermediária, deixou para o artilheiro, que acertou lindo chute cruzado no canto direito do goleiro suíço: 3 a 0.

Locatelli, de 23 anos, foi um dos destaques do surpreendente Sassuolo, oitavo colocado no Campeonato Italiano. Ele fez apenas o seu 12º jogo pela seleção italiana. A estreia foi em setembro do ano passado, há menos de um ano. Com os dois gols nesta quarta, o jovem chegou a três gols com a camisa da Azzurra e, claro, foi eleito o melhor em campo.

Globo Esporte