Italo e Filipe deixam o ISA Games, e Brasil fica sem representantes

Os brasileiros Italo Ferreira e Filipe Toledo, únicos remanescentes no ISA Games, também abriram mão de seguir na disputa do campeonato, nesta quarta-feira, em El Salvador. Gabriel Medina e Tatiana Weston-Webb haviam desistido na última terça, e Julia Muniz foi eliminada.

O atual campeão mundial havia avançado para a quarta fase nas ondas de El Tunco, enquanto FIlipinho estava nas repescagens. Os representantes do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio precisavam apenas participar do evento para validar a ida ao Japão.

- A competição vai entrar em sua reta final e, mesmo que eu participasse da próxima bateria, em seguida eu enfrentaria atletas que estão chegando muito perto da classificação. Desde que cheguei aqui, eu já tinha isso em mente: não queria tirar o sonho olímpico de ninguém, e sim compartilhar - explicou o Italo, que enfrentaria na próxima fase o australiano Julian Wilson e o francês Jeremy Flores.

Tatiana Weston-Webb e Gabriel Medina deixaram o ISA Games, após estrearem com vitórias em suas baterias. No caso de Silvana Lima, tem a seu favor o regulamento, que permite apenas a atletas em situação excepcional, como lesão ou, neste caso, com Covid-19, de não participar do ISA Games e mesmo assim manter a vaga nos Jogos Olímpicos. Já Filipinho é o primeiro reserva da dupla masculina.

No início da competição em El Salvador, a organização do evento revelou que 28 pessoas, entre atletas e oficiais do evento, testaram positivo para Covid-19.

