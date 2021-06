Jardine convoca seleção olímpica sem Neymar e Rodrygo

Por Redação Blog do Esporte





O técnico da seleção brasileira olímpica, André Jardine, anunciou a convocação da seleção para os Jogos Olímpicos de Tóquio. O treinador deixou de fora Neymar, do PSG, e Rodrygo, do Real Madrid, que não foram liberados pelos seus clubes.

Na lista, os destaques são o lateral Daniel Alves, de 38 anos, integrando a cota de jogadores acima de 24 anos, limite para a convocação. Jardine também chamou o zagueiro Diego Carlos, de 28 anos, do Sevilla e o goleiro Santos, de 31 anos, do Athletico-PR, acima dos 24 anos.

“Há atletas que são referência para todos nós. O Dani é um jogador que não à toa tem o currículo que tem. Um dos mais vitoriosos da história, por onde passa é campeão. Quando ele ficou fora da Copa América, já ficamos de olho. É um jogador que vai agregar demais, experiência, sabedoria, liderança. O universo quis assim. Disse a ele que a Olimpíada falta no currículo”, comentou Jardine.

Veto a Pedro

O Flamengo já tinha informado a CBF que não liberaria o atacante Pedro, que segue em quarentena após testar positivo para a Covid. Entretanto, o atleta foi chamado por Jardine.

“A gente trabalha e sempre trabalhou nesse projeto visando a questão técnica. O Flamengo tem uma posição e a gente tecnicamente tem outra. O Pedro é um jogador importante no processo olímpico. Jogador que nos últimos dois jogos fez 3 gols. Jogador espetacular. Tem vontade enorme de defender o Brasil”, explicou o coordenador Branco.

Neymar

Neste sentido, Neymar foi uma das ausências da lista. O PSG decidiu não liberar o jogador.

“Neymar é referência mundial, imagina pra gente. Grande líder da principal. Gostaríamos de contar com ele. Logicamente, se tornaria muito mais difícil, como se tornou, pensarmos em alguém que faria Copa América e Olimpíada. Gostaríamos muito de contar com o Ney, mas não deu por esse motivo. Que seja feliz e bicampeão da Copa América. Sorte pra ele, pro Tite, pra todo mundo. Estamos torcendo”, disse Branco.

A programação da CBF com a seleção olímpica é aguardar a chegada dos convocados no dia 1 de julho para uma semana de treinamentos em São Paulo, no CT do Palmeiras. Em seguida, a delegação viaja no dia 8 de julho para Doha, no Catar, e fica no país até o dia 15, viajando, enfim, para o Japão.





