Jhonata Robert aprova atuação contra o Brasiliense pela Copa do Brasil

(Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)





Depois de uma temporada atuando no futebol europeu, Jhonata Robert voltou ao Grêmio para buscar seu espaço na equipe gremista. Integrante das categorias de base tricolor desde 2017, o atacante é mais uma das grandes promessas formadas no clube.

Aos 21 anos, Jhonata Robert foi um dos grandes destaques do Famalicão no campeonato português com quatro gols anotados. “Atuar no futebol europeu foi uma experiência incrível. Consegui fazer bons jogos. Quando recebi a notícia que estaria retornando ao Grêmio, foi uma felicidade enorme. Nunca escondi a vontade de escrever minha história na equipe profissional. Estou encarando esse momento como a grande chance da minha carreira”, revelou o jogador.

Na vitória de 2×0 sobre o Brasiliense, pela Copa do Brasil, Jhonata teve uma atuação destacada, inclusive participando da jogada do primeiro gol gremista anotado por Ricardinho. “Contra o Ceará tive a oportunidade de entrar e sentir novamente o que é vestir a camisa do Grêmio. Na partida contra o Brasiliense, recebi a chance de começar jogando e acredito que pude mostrar um pouco mais o meu futebol. Gostei de minha participação, mas tenho certeza que com as oportunidades que surgirão, vou crescer ainda mais”, finalizou.

Apontado como uma das grandes revelações da base gremista, Jhonata Robert passa a ser mais uma boa opção de Tiago Nunes para a formação do ataque tricolor.

O próximo compromisso do Grêmio na temporada está marcado para domingo (06), às 10h30, na Arena do Grêmio, contra o Santa Cruz-RS, válido pela Recopa Gaúcha.