Jogadores da seleção brasileira decidem participar da Copa América

(Foto: Lucas Figueiredo / CBF)



Por Redação Blog do Esporte





Os jogadores da seleção brasileira decidiram participar da Copa América, que começa no próximo domingo. A estreia será contra a Venezuela, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

A decisão deve acontecer em forma de comunicado, com um manifesto com críticas da forma como o evento foi organizado, em meio a uma pandemia. O comunicado deve ocorrer depois do jogo do Paraguai, nesta terça-feira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

O elenco para a disputa da Copa América deve ser muito parecido com o que está disputando as Eliminatórias. Tite ainda deve chamar mais três atletas. A lista oficial deve ser anunciada na quarta-feira.

Quando o Brasil anunciou ser a nova sede da competição, a seleção se mostrou contra a competição no país. Atletas como Casemiro e Neymar lideraram um movimento para se mostrar contra o torneio. A denúncia feita em cima do presidente da CBF, Rogério Caboclo, por assédio sexual também foi importante para essa recusa a competição.

“Nosso posicionamento todo mundo sabe, mais claro impossível, Tite deixou claro nosso posicionamento e o que nós pensamos da Copa América. Existe respeito e uma hierarquia que temos que respeitar, e claro que queremos dar nossa posição”, afirmou o volante Casemiro depois da vitória por 2 a 0 contra o Equador na última sexta-feira.

“Queremos falar. Não queremos desviar o foco, porque isso (Eliminatórias) para nós é a Copa do Mundo. Mas queremos falar, expressar a nossa opinião, se é certo ou não, cada um vai determinar, mas queremos expressar nossa opinião, sim”, continuou.