Jogadores da Seleção criticam Conmebol em texto: "Somos contra a organização da Copa América"

Os jogadores da seleção brasileira, enfim, quebraram o silêncio e se manifestaram publicamente sobre a realização da Copa América no Brasil, algo que vinha sendo aguardado desde a semana passada.

Na noite desta terça-feira, depois da vitória sobre o Paraguai, por 2 a 0, os atletas publicaram uma nota conjunta nas redes sociais deles e fizeram críticas à Conmebol.

– Somos um grupo coeso, porém com ideias distintas. Por diversas razões, sejam elas humanitárias ou de cunho profissional, estamos insatisfeitos com a condução da Copa América pela Conmebol, fosse ela sediada tardiamente no Chile ou mesmo no Brasil – diz trecho do manifesto.

Desde que o Brasil foi anunciado como sede da Conmebol, na segunda-feira passada, todas as entrevistas coletivas de jogadores da Seleção que estavam previstas foram canceladas. O único a falar foi o capitão Casemiro, na saída de campo após o Equador, na última sexta-feira.

O volante afirmou que todos sabiam qual era a posição dos atletas, mas não quis dizer qual era ela. A justificativa era não perder o foco nos duelos das Eliminatórias.

Nesta terça-feira, depois da vitória sobre o Paraguai, o zagueiro Marquinhos também falou sobre a disputa da Copa América. O defensor reforçou que nenhum jogador disse "não" à seleção brasileira.

– Mas quem falou que o momento era de não jogar (a Copa América)? A gente entende o trabalho de jornalistas e repórteres, mas eles têm que ter muito cuidado com as informações que eles passam, principalmente porque depois a gente é julgado por coisas que não são os fatos verdadeiros. Isso aqui é nosso sonho de criança, estar vestindo a camisa da seleção brasileira. Esse é o nosso orgulho, um dos maiores orgulhos para mim. Em momento algum a gente disse que se recusaria a vestir essa camisa. Temos que ter muito cuidado. A gente respeita muito o trabalho, mas eles não podem afirmar uma coisa assim, onde nem sabem se é verdade ou não – disse Marquinhos.

Apesar do posicionamento contrário à realização da Copa América, os jogadores decidiram, nos últimos dias, que vão disputar a competição.

Confira o texto publicado pelos jogadores da Seleção na íntegra:

"Quando nasce um brasileiro, nasce um torcedor. E para os mais de 200 milhões de torcedores escrevemos essa carta para expor nossa opinião quanto a realização da Copa América.

Somos um grupo coeso, porém com ideias distintas. Por diversas razões, sejam elas humanitárias ou de cunho profissional, estamos insatisfeitos com a condução da Copa América pela Conmebol, fosse ela sediada tardiamente no Chile ou mesmo no Brasil.

Todos os fatos recentes nos levam a acreditar em um processo inadequado em sua realização.

É importante frisar que em nenhum momento quisemos tornar essa discussão política. Somos conscientes da importância da nossa posição, acompanhamos o que é veiculado pela mídia mídia estamos presentes nas redes sociais. Nos manifestamos, também, para evitar que mais notícias falsas envolvendo nossos nomes circulem à revelia dos fatos verdadeiros.

Por fim, lembramos que somos trabalhadores, profissionais do futebol. Temos uma missão a cumprir com a histórica camisa verde amarela pentacampeã do mundo. Somos contra a organização da Copa América, mas nunca diremos não à Seleção Brasileira."

