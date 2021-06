Por Redação Blog do Esporte





Léo Franco não é mais diretor executivo de futebol do Botafogo-SP. A saída ocorreu nessa segunda-feira (7) após o contrato não ser renovado. Com isso, Bruno Pessoti assume o cargo de CEO ou diretor-executivo do grupo e Paulo Pelaipe será o diretor de futebol após a saída de Franco.

A equipe emitiu uma nota (na íntegra no final desta reportagem) anunciando as mudanças e agradecendo aos trabalhos de Franco. O agora ex-diretor não comentou sobre o futebol profissional.

Franco teve altos e baixos dentro da equipe. Foi cobrado pela torcida pelas péssimas campanhas no Campeonato Paulista e pelo rebaixamento na série B do Brasileiro em 2020. Em maio do ano passado, Adalberto Baptista, o nome forte da equipe, falou sobre um possível "mau serviço" realizado por Franco. A torcida criticou as contratações, principalmente do lateral Denílson, que jogou apenas 15 minutos em sua curta passagem no clube.

"O Léo Franco, o mau serviço que falam que ele presta, são pessoas que não sabem o que ele está fazendo. Muitos falam que ele é a pessoa de confiança do Adalberto. Quando eu cheguei ao Botafogo ele já estava no clube há alguns meses. Não se pode canalizar os erros nele, principalmente de contratações. Eu duvido que ele, nesse Campeonato Paulista, tenha indicado mais que dois, três jogadores de quase 20 que foram contratados. Se o Osvaldo indicou seis, o Luiz indicou três, houve um consenso para trazer esses jogadores. Se não deram certo, paciência, não vamos crucificar uma pessoa que, internamente, no ponto de vista orçamentário, de cumprimento das obrigações, de conduções de negociações, de transparência, honestidade, só nos dá bom retorno. O Conselho avalia, sabe o que se passa, quem contratou quem. São coisas que não serão expostas", explicou Adalberto Baptista na época.

Mesmo com os ânimos mais calmos em 2021, Franco ainda foi alvo pela quase rebaixamento do Paulistão, o que desgastou sua imagem com a torcida. Agora, a equipe segue com Pessoti para a disputa da série C do nacional.

Confira a nota do Botafogo na íntegra:

A diretoria da Botafogo Futebol SA tem um novo CEO. Trata-se de Bruno Pessotti, 41 anos, que já trabalhou no Tricolor em 2015, quando o clube conquistou o acesso para a Série C e, na sequência, o título da Série D do Campeonato Brasileiro.

Bruno Pessotti já havia sido indicado ao cargo pelo ex-presidente Dmitri Abreu em 2019 e agora teve o seu nome referendado pelo Conselho de Administração da Botafogo SA em reunião realizada no dia 25 de maio de 2021. O encontro contou também com a participação de Osvaldo Festucci, presidente do Botafogo Futebol Clube.

Bruno, que estava na Ferroviária desde o início de 2016 e participou do processo de reestruturação administrativa do time de Araraquara, tem formação em Direito e fez vários cursos de especialização.

Na nova formação da diretoria, Paulo Pelaipe será o diretor de futebol. Já Ferdinando Brito continua como diretor financeiro e administrativo.

A nota também agradece a passagem de Franco:

Após três anos e meio, Léo Franco deixa o Tricolor após o término de seu mandato –permanecerá por mais 60 dias para fazer a transição com a nova diretoria.

Ele chegou ao Botafogo no final de 2017 como gerente de futebol e formou o time que chegou às quartas de final do Campeonato Paulista-2018 –foi eliminado pelo Santos nos pênaltis.

Na sequência, assumiu o cargo de diretor de futebol da Botafogo Futebol SA e foi um dos responsáveis pela montagem da equipe que conquistou o acesso para a Série B do Brasileiro.

O Botafogo agradece a Léo Franco pelos serviços prestados e a dedicação no dia a dia. O clube também deseja ao profissional boa sorte em seus futuros desafios.