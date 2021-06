Levante UD lança sua própria criptomoeda para se conectar com fãs internacionais

O boom da criptomoeda chegou ao mundo do futebol e traz um enorme potencial para os clubes monetizarem suas comunidades online, combinando pagamentos digitais com programas de fidelidade de torcedores para levar o engajamento a um outro nível.

Tendo sido abraçado por clubes da LaLiga, incluindo FC Barcelona e Atlético Madrid, o Levante UD é o mais recente a criar sua própria gama de tokens de torcedor, um movimento que visa expandir o apelo global do clube e aumentar o envolvimento de seu público.

O clube da comunidade de Valência chegou a um acordo com a Chiliz, fornecedora global de fintech blockchain especializada nos setores de esporte e entretenimento, para lançar novos tokens por meio do aplicativo de engajamento de fãs Socios.com .

Como disse Javier Vich, Diretor de Desenvolvimento de Negócios da Levante UD: "Isso representa o próximo passo em nossa expansão; nossa criptomoeda nos permitirá aprimorar nossa estratégia de internacionalização, envolvendo-se com fãs de todo o mundo".

Promover a interação entre os fãs

Os tokens de fã terão o símbolo ﹩ LEV. Com o objetivo de gerar interação entre os torcedores, as fichas de torcedor são ativos digitais garantidos e autênticos que podem ser trocados entre os proprietários.

Esses ativos digitais podem ser trocados por bens ou serviços e dar ao detentor do token oportunidades únicas de participar da gestão do clube, com votos vinculativos sendo oferecidos para determinados processos do clube. Por meio do aplicativo, os tokens também podem ser usados ​​para receber descontos e promoções - do Levante UD e seus patrocinadores -, ganhar experiências VIP e interagir com outros fãs por meio de uma variedade de chats, jogos e outras ferramentas.

"Os torcedores que adquirirem nossos tokens de torcedor poderão se sentir como se estivessem participando das decisões do clube, podendo fazê-lo por meio de um sistema de votação", explicou Vich.

Benefícios para os clubes e experiências para os torcedores

Já o FC Barcelona permitiu aos detentores de tokens escolherem o design de um mural motivacional no vestiário do primeiro time. Outras iniciativas em todo o mundo viram os fãs selecionarem a mensagem bordada na braçadeira de capitão ou participarem de bate-papos ao vivo com os treinadores do clube.

Mais de 500.000 pessoas em todo o mundo baixaram o aplicativo móvel Socios.com em apenas um ano, adquirindo mais de 15 milhões de tokens de torcedor e gerando lucros de mais de 30 milhões de euros para os clubes envolvidos. Ao incorporar os tokens nas próximas estratégias de marketing, o Levante espera continuar este momento positivo trazendo novos fãs que se sentem parte da missão do clube.

"Nosso objetivo principal não é econômico; existe um valor econômico da criptomoeda, mas nossa ideia é dar a ela um valor emocional que nos permita crescer internacionalmente", concluiu Vich. "Um dos valores do esporte é o sentimento de pertencimento e é assim que vemos a criptomoeda e o esporte se aproximando".