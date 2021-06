Lewis Hamilton revela plano de se aposentar antes dos 40 anos

(Foto: Getty Images)





O tempo passa para todos, mesmo para as grandes estrelas dos esportes. Até um gênio como Lewis Hamilton vai se aposentar um dia, deixando os fãs com as memórias da sua genialidade. E o heptacampeão já tem uma ideia de quando será essa data.

Em entrevista ao Corriere della Sera nesta semana, o piloto da Mercedes afirmou que o seu plano é deixar as pistas antes de chegar aos 40 anos, o que acontecerá no dia 7 de janeiro de 2025.

- Sinceramente, espero não estar competindo aos 40 anos. Há tantas coisas que eu gostaria de fazer. Mas a vida evolui tão rápido que te faz mudar. Por exemplo, eu não esperava ter tanta diversão como estou fazendo nesta temporada - disse o piloto.

Hamilton já conquistou sete títulos na carreira e luta pelo oitavo na atual temporada. Nesse momento ele se encontra quatro pontos atrás de Max Verstappen, líder da disputa entre os pilotos, faltando ainda 16 corridas em 2021.

O veterano também rasgou elogios à nova geração de pilotos. Para o inglês, a fórmula 1 está em boas mãos seguindo em frente.

- Não olho muito os rivais, mas os novos pilotos são fantásticos. Lando Norris, George Russell, Charles Leclerc e Carlos Sainz, principalmente. Ele mal chegou à Ferrari e está pilotando muito bem. Com Leclerc, ele forma uma dupla muito forte. A F1 está em boas mãos - disse.

Após o GP do Azerbaijão no dia 6 de junho, a F1 segue agora nesse final de semana para a França, para corrida no circuito de Paul Ricard.

