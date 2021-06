Ligue 1 Uber Eats 2021-2022 já tem sua tabela de jogos definida

A temporada 2021-2022 da Ligue 1 Uber Eats já tem sua tabela definida. Com 20 times, a primeira das 38 rodadas do campeonato será iniciada no dia 08 de Agosto de 2021 e a competição será disputada até o dia 21 de Maio de 2022, dia em que a 38ª rodada está marcada.

Atual campeão, o LOSC Lille vai fazer sua estreia diante do tradicional Saint-Étienne fora de casa, enquanto o Paris Saint-Germain, vice-campeão e reforçado do meia da Selação da Holanda, Giordinio Wijnaldum (ex-Liverpool), vai começar sua caminhada contra o ESTAC Troyes, time que conquistou a Ligue 2 BKT.

Sem Mike Maignan, um dos destaques da última temporada vendido ao AC Milan (ITA), o Lille vai defender o título sem ter perdido nenhum outro de seus titulares até o momento. Já o PSG, de Mauricio Pochettino, vem se reforçando em setores estratégicos já que a equipe apresentou problemas defensivos na temporada anterior.

Outro time que desperta olhares de curiosidade é o Olympique de Marseille. Com a contração do meia Gérson, meia que vai comandar o meio-de-campo da Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021, a equipe comandada por Jorge Sampaoli deve brigar na parte de cima da classificação. Sua estreia será fora de casa contra o Montpellier, que contará com o zagueiro Thuler, ex-Flamengo. Um verdadeiro duelo de ex-rubro-negros, atuais bicampeões do Brasil.

Quem também promete voos altos nessa temporada é o AS Monaco. Time de melhor campanha no 2º turno da última temporada, a equipe de Niko Kovac pretende ser mais regular para a próxima temporada e vai contar com o reforço do que muitos chamam de "sucessor de Manuel Neuer": Alexander Nübel. O goleiro chega ao Monaco por empréstimo com duração de dois anos.

Os monegascos receberão o tradicional Nantes. Na temporada passada, o Nantes conseguiu se salvar do rebaixamento após crise profunda no comando da equipe na temporada passada.

Clique aqui para ver a tabela inteira de jogos da edição 2021-2022 da Ligue 1 Uber Eats: https://www.docdroid.net/H3fVXVd/l1-calendrier-fdblanc-a4-digital-1-pdf