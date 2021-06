Lucas Di Grassi vence E-Prix de Puebla e conquista sua primeira vitória na Fórmula E em 2021

Vitória brasileira no México. O piloto Lucas Di Grassi deu show no e-Prix de Puebla neste sábado (19), com transmissão da TV Cultura, e conquistou sua primeira vitória na temporada 2021 da Fórmula E. Contando uma punição de Pascal Wehrlein, que era o líder até a última volta, por uma infração nos boxes, o brasileiro volta a sonhar com o título da categoria.

Di Grassi largou em oitavo e deu um show de ultrapassagens ao longo da corrida. Logo no início da prova, ele pulou para a sexta posição. Manteve a postura ofensiva e foi ganhando posições ao longo da corrida até chegar a segunda posição faltando menos de cinco minutos para o final.

O brasileiro cruzou a linha de chegada na segunda posição, mas, acabou vencedor porque a punição de Wehrlein foi divulgada apenas ao final da prova. Fechou o pódio Rene Rast, que é da mesma equipe de Di Grassi, e Edoardo Mortara.

Vale lembrar que os pilotos voltam para a pista amanhã, domingo (20), para a segunda corrida da rodada dupla de Puebla. A TV Cultura e o site da emissora transmitem a corrida no mesmo horário deste sábado, às 17h45.

Sobre a corrida

A prova não tinha cara de que seria boa para os brasileiros. Sérgio Sette Camara, que ia largar em nono lugar, foi punido por uma mudança no carro durante os treinos e foi para o fim da fila. Isso tirou qualquer chance de vitória do jovem brasileiro.

A corrida já começou muito emocionante. Oliver Rowland, que largou em segundo e foi o mais rápido nos treinos livres, teve muitos problemas na largada e perdeu muitas posições. Corrida frustrante do britânico. Quem se aproveitou desse vacilo foi a dupla da BMW, Gunther e Dennis, que colaram nos líderes.

Safety Car na pista

Por duas vezes, o Safety Car precisou entrar em ação. A primeira vez foi logo no início da prova após problemas no carro de Nick Cassidy.

A relargada foi extremamente positiva para Di Grassi, que colou nos seus concorrentes e começou o seu show de ultrapassagens. Quando o piloto estava ganhando ritmo, mais um Safety Car na pista.

Sam Bird bateu o carro após pegar o "modo de ataque". Ele se chocou com Lynn e precisou abandonar a prova. Mais uma relargada na pista faltando apenas 11 minutos.

Com todos juntos na reta final, o que não faltou foi emoção. A dupla da BMW foi cometendo erros e abriu espaço para Di Grassi e Rast ganhar posições.

Reta final e Punição

Faltando apenas quatro minutos, foi anunciado que Wehrlein estava sob investigação. Durante a corrida, o comentarista Fabio Seixas afirmou que o líder poderia perder cinco segundos por uma troca de pneu ilegais. Mas, acabou que a direção da prova o desclassificou da prova.

Dessa maneira, Di Grassi pulou para a primeira posição e conquistou sua primeira vitória na temporada 2021. Ele quase venceu em Roma, mas teve problemas no carro na reta final.