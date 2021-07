Manchester United acerta com Borussia Dortmund e deve anunciar Jadon Sancho, diz TV

(Foto: Carl Recine/Reuters)





O Manchester United deve ser a nova casa de Jadon Sancho, de 21 anos. De acordo com a emissora "Sky Sports", o clube inglês chegou a um acordo com o Borussia Dortmund e deve desembolsar cerca de 73 milhões de libras (cerca de R$ 502 milhões), para contar com o ponta. Ele vai assinar com os Diabos Vermelhos até 2026.

O atacante se apresenta oficialmente ao Manchester United após o término da Eurocopa. Segundo a TV, o time alemão teria pedido inicialmente 85 milhões de libras (R$ 584 milhões), mas aceitou reduzir o valor. Outros veículos da imprensa inglesa, como a emissora "BBC", também divulgaram a informação.

De acordo com o jornalista italiano especializado em mercado do futebol, Fabrizio Romano, o valor do negócio pode atingir 90 milhões de libras (R$ 619 milhões), caso metas estipuladas em contrato sejam atingidas.

Sancho é um antigo desejo do Manchester United. Ele ficou próximo de se transferir para os Diabos Vermelhos na temporada passada, mas a negociação com o Dortmund não se concretizou. O jovem inglês tinha contrato com os alemães até o meio de 2023.

Sancho é um dos jovens mais promissores do futebol inglês. Ele passou pelas categorias de base no Watford, foi para o Manchester City, mas só estreou como profissional no Borussia Dortmund, em setembro de 2017. E logo ficou em evidência.

Atualmente, o meia-atacante é uma das principais peças da equipe alemã. Na temporada passada, o camisa 7 marcou dois gols na final da Copa da Alemanha, na vitória por 4 a 1 contra o RB Leipzig, que deu o título do torneio ao time amarelo.

Em 2020/21, Sancho fez 16 gols e anotou 14 assistências em 38 partidas no Borussia Dortmund. Ele está entre os convocados de Gareth Southgate na Inglaterra para a Eurocopa, mas soma, até o momento, apenas 10 minutos jogados na competição.

