Manoel Messias garante vaga em Tóquio com prata em Copa do Mundo de Triatlo

Mais um brasileiro garantiu vaga nas Olimpíadas de Tóquio. Na manhã deste domingo, o triatleta Manoel Messias conquistou a medalha de prata na 2021 World Triathlon Cup Huatulco, etapa mexicana da Copa do Mundo de Triatlo. Com o resultado, confirmou o que já era esperado: a classificação olímpica. E para a festa ser completa, teve dobradinha brasileira no pódio, com Miguel Hidalgo ficando com a medalha de bronze. O ouro ficou com o canadense Tyler Mislawchuk.

A competição foi a última do período classificatório para Tóquio. Com isso, o triatlo nacional será representado por três atletas: além de Manoel Messias, Vittoria Lopes e Luisa Baptista também estarão nas Olimpíadas.

A prova foi de sprint triatlo, com 750 m de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida. Metade das distâncias do triatlo olímpico, que conta com 1500 m de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida. O campeão canadense concluiu a etapa do México em 53min09s, seguido por Manoel Messias, que com 53min21s, e por Miguel Hidalgo, com 53min22s.

Globo Esporte