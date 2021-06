Médico da Dinamarca confirma parada cardíaca de Eriksen e lembra manobra: "Ele tinha partido"

O médico da seleção dinamarquesa, Morten Boesen, veio a público em entrevista coletiva neste domingo para dar atualizações sobre o estado de saúde do meia Christian Eriksen, que teve um mal súbito no confronto contra a Finlândia, no último sábado. Boesen confirmou que Eriksen sofreu uma parada cardíaca e, por isso, precisou de uma manobra de ressuscitação. Ele afirmou que os exames do meia indicam, inicialmente, um bom estado de saúde.

- Ele ainda está estável e, dentro das circunstâncias, está bem. Conversei com Christian várias vezes e ele conversou com os jogadores. Ele continuará sendo observado, e os exames estão OK, ao que parece - disse o médico.

Boesen depois afirmou não ter uma explicação exata para o que ocorreu no gramado, indicando que viu exatamente a mesma coisa que todos os presentes no Estádio Parken. Questionado o quão perto Eriksen ficou da morte, o médico se emocionou ao lembrar da manobra de ressuscitação cardíaca.

Ele tinha partido, e fizemos a manobra de ressuscitação. O trouxemos de volta rapidamente".

— Morten Boesen, médico da seleção dinamarquesa

- Foi muito rápido. Sobre os detalhes... Não sou cardiologista. Os detalhes eu preciso deixar para os especialistas do hospital - completou.

"Tenho a sensação de que não deveríamos ter jogado", diz treinador

O técnico Kasper Hjulmand também participou da entrevista coletiva ao lado do diretor de futebol da seleção, Peter Moller. O treinador revelou que os jogadores receberam ajuda psicológica na noite do último sábado, com profissionais visitando a concentração e ouvindo o relato dos atletas sobre os momentos traumáticos.

O comandante indicou que tentará retomar a rotina de treinamentos da forma mais natural possível a partir de segunda-feira, visando a continuidade da Euro 2020. E deixou claro que, 24 horas depois do incidente, tem dúvidas se a melhor escolha foi continuar o duelo contra a Finlândia normalmente - a Dinamarca acabou derrotada por 1 a 0, desperdiçando uma cobrança de pênalti.

- Os jogadores estavam em condição de choque, jogadores que ainda não sabiam direito se tinham perdido um amigo. Eu tenho a sensação de que não deveríamos ter jogado. É difícil, mas é só um sentimento. É apenas meu sentimento agora, foi uma decisão difícil. Foi uma decisão difícil. Eu tenho a sensação de que foi um erro - disse Hjulmand.

O treinador também deu detalhes sobre a conversa que os jogadores tiveram com Eriksen, que se mostrou preocupado com os colegas mesmo em meio a seu drama.

- Ele estava preocupado conosco e com a família. Perguntou como estavam, e isso é típico de Christian. Isso mostra a grande generosidade dele, e a grande pessoa que Christian é. Ele gostaria que nós jogássemos. Ele é um jogador de futebol. Vamos tentar se podemos nos manter juntos e jogar por Christian - completou o técnico.

Globo Esporte