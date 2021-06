Mercado da Bola: Barça rescinde com Matheus Fernandes e sondagem por Luan Peres

(Foto: Divulgação / FC BARCELONA)





Por Nicholas Araujo

Redação Blog do Esporte

O mercado do futebol continua a todo o vapor na Europa e também no Brasil. Vamos conferir as principais informações do mercado:

Matheus Fernandes fora do Barcelona

O Barcelona anunciou a rescisão de contrato do volante Matheus Fernandes, depois de disputar apenas 20 minutos de jogo pelo clube catalão na temporada 2020/2021. Fernandes chegou ao clube em janeiro de 2020 por R$ 32,9 milhões na cotação da época.

"O FC Barcelona informou ao jogador brasileiro Matheus Fernandes que o clube não precisa mais dos seus serviços e está rescindindo o contrato que tinha até junho de 2025. O jogador, que nasceu em Itaboraí no dia 30 de junho de 1998, chegou ao Barça na janela de transferências de inverno de 2020", diz o comunicado oficial do Barcelona.

Luan Peres na França

(Foto: Ivan Storti/Santos FC)





O zagueiro Luan Peres continua sendo monitorado pelo Olympique de Marseille a pedido do técnico Jorge Sampaoli. O clube francês fez uma primeira oferta ao jogador de 26 anos, que foi recusada pela diretoria do Peixe. Peres é titular absoluto e principal pilar do sistema defensivo do Santos.

Galhardo ainda busca saída do Inter

O mercado não tem agradado o atacante Thiago Galhardo e a diretoria do Internacional. Após oferta do Al-Hilal no começo do ano, o jogador ainda busca sua transferência e já recebeu sondagens do Palmeiras e de outros clubes da Arábia Saudita. Mesmo sem ser titular absoluto do Inter, Galhardo é o artilheiro do clube na temporada com 10 gols marcados. Seu contrato vai até o final de 2022.

Rodrigo Muniz sondado pelo Atlético de Madrid

O atacante Rodrigo Muniz, um dos destaques do Flamengo no Brasileiro, recebeu sondagem do Atlético de Madrid, de acordo com o jornal “Marca”. Falta ainda um acerto com o Flamengo. Muniz poderá ser emprestado para algum clube da primeira divisão da Espanha para pegar experiência antes de ingressar no time principal do clube madrilenho.