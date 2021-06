Mercedes domina treinos de sexta-feira em Interlagos

(Foto: Vanderley Soares/P1 Media Relations)





Com um caminhão rápido e constante, Wellington Cirino foi o mais rápido desta sexta-feira (25) de treinos livres para a segunda etapa da Copa Truck, que acontece neste domingo (27) no autódromo de Interlagos, em São Paulo. O paranaense da AM Motorsport, com o truck da Mercedees-Benz, fez 2min06s305 como a volta mais rápida do dia, registrada no segundo treino, no meio da tarde.

Pouco antes, na primeira prática, Cirino havia sido também o mais rápido ao registrar 2min06s344, apenas 39 milésimos de segundo acima do tempo registrado mais tarde.

Companheiro de equipe de Cirino, André Marques foi o segundo mais rápido no primeiro treino livre a 0s249 do paranaense, marcando a dobradinha da AM Motorsport/Mercedes-Benz e Danilo Dirani fechando a trinca da marca alemã; Paulo Salustiano e o atual campeão Beto Monteiro (Volkswagen), Felipe Giaffone (Iveco), Roberval Andrade e José Augusto Dias (VW), e Luiz Lopes e Valmir Benavides (Iveco), fecharam os dez mais rápidos da sessão inaugural.

No segundo treino, Cirino ficou 0s234 à frente do VW de Beto Monteiro, com André Marques em terceiro e Danilo Dirani em quarto. Salustiano, Giaffone, Roberval, Giuliano Losacco, Evandro Camargo e Rodrigo Pimenta completaram o top-10.

Neste sábado (26) acontece mais um treino livre às 8h15 antes da classificação, que acontece às 11h30 com transmissão ao vivo dos canais oficiais da Copa Truck no Facebook e YouTube.

A Fras-le, maior fabricante de materiais de fricção da América Latina e um dos líderes mundiais, é a fornecedora oficial de pastilhas de freio para a Copa Truck, proporcionando eficiência e segurança nas frenagens dos caminhões mais rápidos do planeta.