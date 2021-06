Mercedes planeja mudanças após Hamilton acionar botão por acidente

(Foto: Clive Rose/Getty Images)





Em um vídeo divulgado nesta quarta-feira, o diretor de tecnologias da Mercedes, Mike Elliott, revelou que a equipe planeja realizar mudanças no volante para evitar o um novo acionamento acidental do botão mágico, dispositivo que acabou tirando chances de vitórias de Lewis Hamilton no GP do Azerbaijão.

- Após falar com Lewis ontem, eu percebi que ele se sente culpado pelo que aconteceu. Mas a realidade é que o Lewis erra tão pouco, o que o difere do resto do grid, que é nosso trabalho dar a ele um carro em que seja ainda mais difícil de cometer erros - afirma o engenheiro.

Segundo Eliott, a Mercedes também é responsável pelo acidente que viu o piloto passar direto na primeira curva após a relargada. Assim, o engenheiro afirma que as mudanças para evitar um novo incidente devem ser feitas já para a próxima corrida, no GP da França, em 20 de junho.

- Precisamos assumir nossa responsabilidade nessa questão. Precisamos também entender como podemos melhorar para já aplicarmos isso na próxima corrida - explica.

De acordo com o diretor de tecnologias, Hamilton fez praticamente tudo certo até a relargada, momento eu que, ao se defender de Pérez, acabou esbarrando no botão mágico, dispositivo que transfere cerca de 85% do poder de frenagem para as rodas da frente a fim de aquecer os freios dianteiros, que por sua vez aquecem as rodas e pneus com o calor gerado. Com praticamente todo peso do carro depositado nas rodas dianteira, tornou-se impossível para Hamilton desacelerar sem travar as rodas e passar direto na primeira curva.

