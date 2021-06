Milan tenta contratação de Philippe Coutinho por empréstimo

Por Redação Blog do Esporte





O mercado europeu já começou a se movimentar com as contratações para a temporada 2021/2022, mesmo antes do término da Eurocopa. As primeiras informações, divulgadas pelo jornal italiano “Tuttosport”, mostram que o Milan tenta a contratação do meia Philippe Coutinho por empréstimo junto ao Barcelona.

Coutinho já esteve em Milão em 2010, atuando pela Inter. O Milan busca informações do brasileiro junto ao Barça, mas o alto salário é um empecilho para a transação. O meia recebe cerca de R$ 72 milhões anuais de acordo com a mídia espanhola.

Coutinho tenta se firmar na equipe espanhola desde que foi contratado pelo Liverpool, em janeiro de 2018. Neste meio tempo teve passagens pelo Bayern de Munique e atuou em 12 jogos da La Liga na última temporada. O time catalão já anunciou a chegada do atacante holandês Memphis Depay, ex-Lyon, e tenta a renovação do Lionel Messi.

Sérgio Ramos na Alemanha?

Falando em Bayern, o clube alemão tenta a chegada do veterano Sérgio Ramos. Dispensado pelo Real Madrid, o espanhol de 35 anos chama a atenção de Manchester City, Roma e PSG. As informações são da ESPN Espanhola.

Arnautovic na Itália

Já o atacante Marko Arnautovic, que disputou a última Eurocopa pela Áustria, desperta o interesse do Bologna. Segundo o diretor de futebol do clube, Walter Sabatini, o anúncio oficial acontece esta semana. O austríaco chega sem custos após seu contrato com o Shanguai SIPG, da China, ter se encerrado recentemente.