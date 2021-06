Lesionado, zagueiro Felipe é cortado, e Tite convoca Léo Ortiz para mata-mata da Copa América

(Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)





O zagueiro Felipe foi cortado da seleção brasileira neste sábado. O jogador tem uma lesão no joelho direito e não terá tempo de se recuperar a tempo de atuar nesta Copa América. Para o lugar dele, o técnico Tite convocou Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, que se apresenta na próxima terça-feira para a disputa das quartas de final do torneio.

Aos 25 anos, Léo Ortiz foi convocado pela primeira vez pela seleção brasileira.

– É até difícil encontrar palavras para descrever a felicidade que estou sentindo nesse momento. Essa convocação me fez lembrar de tudo o que eu passei para chegar até aqui. Desde criança, sempre pensei em vestir a camisa da Seleção Brasileira. Agora, terei essa oportunidade e já em uma grande competição oficial. É a realização de um sonho, um momento marcante para mim e para toda a minha família, um orgulho enorme – vibrou o zagueiro, em comunicado divulgado pela assessoria de imprensa dele.

A última vez que um jogador do Bragantino havia sido convocado para a Seleção foi em 1993, quando o então treinador Carlos Alberto Parreira chamou Alberto Félix para disputar um amistoso, às vésperas da Copa do Mundo.

Léo Ortiz foi revelado pelo Internacional e, em 2018, defendeu o Sport. Ele está no Bragantino desde 2019, tendo disputado 100 partidas pelo clube (98 delas como titular).

Além do zagueiro do Bragantino, o técnico Tite conta com Marquinhos, Thiago Silva e Éder Militão para a zaga.

No mês passado, a Seleção já tinha tido um corte na zaga. Lucas Veríssimo, do Benfica, sofreu lesão muscular e acabou substituído por Felipe.

O jogador do Atlético de Madrid se machucou durante treino, na quarta-feira passada (dia 16). Ele fez um exame de imagem no dia seguinte, que comprovou uma lesão parcial no ligamento colateral externo. Mesmo assim, os médicos da CBF optaram por mantê-lo com o grupo, fazendo tratamento. Porém, na quinta-feira, nova ressonância magnética confirmou que ele não teria condições de atuar na Copa América.

Já classificado para as quartas de final do torneio, o Brasil encerra a participação na primeira fase neste domingo, diante do Equador, às 18h, no Estádio Olímpico de Goiânia.

