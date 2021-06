Palmeiras encaminha permanência do atacante Willian para a próxima temporada

(Foto: Marcos Ribolli)





O atacante Willian deve permanecer no Palmeiras na próxima temporada. O clube e o atleta têm um acordo encaminhado para a prorrogação do atual vínculo, que é válido até dezembro.

Elogiado por Abel Ferreira no último domingo, o atacante de 34 anos foi decisivo contra o América-MG: ele marcou os dois gols da vitória palmeirense por 2 a 1, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Os números de Willian no Palmeiras:

2021: 18 jogos e oito gols

2020: 69 jogos e 18 gols

2019: 28 jogos e quatro gols

2018: 68 jogos e 17 gols

2017: 53 jogos e 17 gols

No planejamento do clube para mais uma temporada, Willian é considerado no dia a dia da Academia de Futebol como um dos líderes do elenco e exemplo para os atletas mais jovens.

No Palmeiras desde 2017, o atacante soma 236 jogos e 64 gols marcados com a camisa alviverde. Ele tem quatro títulos pelo clube no currículo: Campeonato Brasileiro (2018), Paulistão (2020), Copa do Brasil (2020) e Libertadores (2020).

Além de Willian, o Verdão tem mais dois atletas com contrato terminando em dezembro de 2021: o goleiro Jailson e o volante Felipe Melo. O empréstimo do atacante Luan Silva também se encerra no fim da atual temporada.

Globo Esporte