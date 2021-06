Novidade nas Olimpíadas, Skate pode ser mais uma garantia de medalha para o Brasil

Pamela Rosa (Foto: Reprodução)



Por Nicholas Araujo

Redação Blog do Esporte





Pela primeira vez nos Jogos Olímpicos, o Skate vem ganhando notoriedade dentro do mundo dos esportes. Como escolha para os Jogos de Tóquio, os competidores já esperam o início das Olimpíadas, adiado devido a pandemia da Covid-19.

O skatista Leandro Lourenço Silva, mais conhecido como Leandro Macaé, é um desses entusiastas dos jogos. “Ficamos super felizes, pois será uma exposição imensa”, afirma, após ser questionado de como é disputar uma Olimpíada com o esporte que carrega por tanto tempo.

Macaé, entretanto, deve ficar mais nos bastidores da disputa olímpica. Ele é treinador de Pamela Rosa, uma das principais skatistas do Brasil e líder do circuito mundial. Pamela, de 21 anos, é campeã mundial, líder do ranking olímpico e uma das apostas do país para a medalha de ouro em Tóquio. “A modalidade dela (Pamela) é o skate street. Essa modalidade é simulada aos obstáculos naturais de rua, como escadas, corrimão etc.”, explica Leandro.

A confirmação da vaga acontecerá na etapa de Roma do circuito mundial de Skate, que começa nesta quarta-feira (2). O líder de cada categoria garante vaga automaticamente e os outros 16 classificados serão definidos pelo ranking. O Brasil já tem os atletas Luiz Francisco, Dora Varella, Isadora Pacheco, Pedro Barros, Pedro Quintas e Yndiara Asp confirmados nas Olimpíadas, e deve confirmar Pâmela e Rayssa Leal na etapa italiana.

Vacinação

Na etapa dos Estados Unidos, Leandro conta que Pamela foi vacinada contra a Covid-19 em campanha feita pelo país para vacinar estrangeiros e turistas. “Assim que a Pamela chegou aqui nos EUA a levamos para vacinar, assim como toda a equipe - Manager e eu Coach. Creio que a vacina é a solução para o fim dessa pandemia”. Os três receberam a dose única da J&J.

Carreira

Leandro conta que, atualmente, Pamela tem bons patrocinadores, mas que no início foi difícil para se dedicar a modalidade. "No início é bem difícil para qualquer skatista, pelo fato das peças serem bem caras. No Brasil então é mais difícil ainda. Os pais da Pamela, por exemplo, já chegaram a gastar o dinheiro para pagar a conta de luz para levar a filha para competir. Mas, assim que ela foi se destacando, os patrocínios foram aparecendo”, conta.

Hoje, com apenas 21 anos, Pamela é uma das atletas de maior destaque da modalidade, mostrando seu talento em diversas pistas pelo mundo.

Pamela ao lado do empresário Hamilton Freitas e do treinador Leandro Macaé (Foto: Divulgação)





Reconhecimento

Leandro acredita que, com o Skate nas Olímpiadas, a modalidade terá mais espaço no mundo esportivo e atrairá mais adeptos.

“O Skate é um dos esportes que mais une as pessoas, raças e classes sociais. Acredito que após a Olimpíada crescerá muito o número de adeptos. Creio que o Brasil será o país do skate, assim como futebol”.

E se orgulha de fazer parte do time de Pamela.

“Me sinto privilegiado em fazer parte do time da Pamela, uniu o meu comprometimento profissional com a disciplina e o talento fenomenal que ela possui. A Pamela lidera o ranking da corrida olímpica, mas estamos trabalhando muito duro dia após dia para obter o melhor resultado para o Brasil”, finaliza.

A etapa de Roma do circuito mundial terá transmissão do www.worldskate.tv e olympics.com nas fases semifinais e na grande final. O prêmio total do evento, entre atletas do masculino e feminino, será de 200 mil dólares.

Leandro Macaé (Foto: Divulgação)