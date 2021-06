Novorizontino bate São José-RS, mantém invencibilidade e segue líder na Série C

O Novorizontino venceu o São José por 1 a 0 na manhã deste sábado, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

O único gol da partida foi marcado pelo lateral-direito Felipe Rodrigues no último lance do primeiro tempo.

O resultado garantiu a invencibilidade do Tigre em quatro jogos na competição até aqui. Já o Zeca ainda não venceu e sequer marcou gols até o momento.

Com a vitória, o Novorizontino segue na liderança do Grupo B da competição, agora com 10 pontos em quatro partidas disputadas.

Já o São José segue na sétima colocação da mesma chave, com dois pontos, e sem ter balançado as redes adversários.

Novorizontino e São José protagonizaram um primeiro tempo de muita disputa física e poucas chances de gol - criadas unicamente pelos donos da casa. A primeira foi aos 14 minutos, com Nando, que parou em boa defesa de Fábio Rampi. Com domínio das ações, o Tigre voltou a assustar na reta final, mas Douglas Baggio errou o alvo após boa jogada de Léo Baiano. O gol só saiu no último lance da primeira etapa, com Felipe Rodrigues aparecendo para desviar toque de cabeça de Bruno Aguiar após cobrança de escanteio e inaugurar o marcador antes do intervalo.

Mesmo com a vitória parcial, o Novorizontino começou o segundo tempo pressionando e teve boas chances para ampliar nos pés de Danielzinho. Com o domínio total da partida, o Tigre só se veria ameaçado aos 37 minutos, quando Marco recebeu dentro da área e chutou por cima do gol de Giovanni. Aos 41, Marcelo quase ampliou para o Novorizontino ao mandar contra o próprio patrimônio, mas Fábio Rampi estava atento e impediu que o prejuízo para o Zeca fosse maior.

Pela quinta rodada, o Novorizontino volta a campo no próximo domingo, às 16h, quando encara o Criciúma no estádio Heribeto Hülse.

Já o São José enfrenta o Paraná no sábado, às 11h, no estádio Durival Britto, em Curitiba.

