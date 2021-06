Oficial: Inter anuncia a contratação do técnico Diego Aguirre até o fim de 2022

(Foto: Alexandre Lops / Divugação Inter)





O Inter anunciou neste sábado a contratação do técnico Diego Aguirre até o final de 2022. O uruguaio retorna ao clube para substituir Miguel Ángel Ramírez, demitido na semana passada.

O anúncio da contratação foi feito pelo presidente Alessandro Barcellos em entrevista coletiva no início da noite deste sábado.

– Quero deixar claro que o Inter levantou elementos, buscou informações, mas fez proposta para um único treinador. Estamos anunciando Diego Aguirre como nosso treinador. Alguém que tem história com o clube, que teve sua passagem interrompida e volta para vencer. Conquistou o título gaúcho, chegou à semifinal da Libertadores e volta para sermos protagonistas. Treinador que se caracteriza pela agressividade, que marca sob pressão, um treinado que busca sempre a vitória – declarou.

Junto com Aguirre, chegam o auxiliar Juan Verzeri e o preparador físico Fernando Piñatares. O clube também anunciou o retorno do preparador físico Paulo Paixão, que assumirá um cargo novo, de coordenador físico do clube.

A negociação entre o Colorado e o treinador se intensificou ao longo do dia. O primeiro contato oficial do Inter com Aguirre surgiu ocorreu na sexta-feira, e as conversas evoluíram rapidamente até o desfecho positivo. O ge mostrou ao longo da semana que o técnico era um dos mais cotados para o cargo após a saída do espanhol.

Aguirre retorna ao Inter após um trabalho de sete meses em 2015. O técnico se mostrou empolgado com a possibilidade de voltar ao clube e já tem analisado o elenco colorado. Ele virá junto de sua comissão técnica, com um auxiliar e um preparador físico. Até sábado, o treinador estava em Montevidéu, no Uruguai, junto de sua família.

Aguirre está sem clube desde que deixou o Al Rayyan, do Catar, em dezembro. Jogador colorado no final da década de 1980, ele volta ao Inter após seis anos. Em 2015, conquistou o título do Campeonato Gaúcho e chegou às semifinais da Libertadores, sendo eliminado pelo Tigres-MEX.

O treinador foi demitido às vésperas de um Gre-Nal, que acabou vencido pelo Grêmio por 5 a 0, na Arena. Aguirre deixou o clube após 48 partidas, com 24 vitórias, 15 empates e nove derrotas, totalizando um aproveitamento de 60,4%.

Mesmo com Aguirre seja oficializado, quem comanda o próximo do jogo do Inter será o interino Osmar Loss. O Colorado recebe o Ceará neste domingo, às 16h, no Beira-Rio, pela 5ª rodada do Brasileirão.

Globo Esporte