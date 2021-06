Oitavas da Euro colocam Inglaterra x Alemanha e Bélgica x Portugal frente a frente

Alemanha empata com Hungria e avança na Euro (Foto Reuters)





Por Redação Blog do Esporte

Com o encerramento da primeira fase da Eurocopa, já foi divulgada a tabela para as oitavas de final da competição. Com o encerramento do grupo F, a Alemanha enfrentará a Inglaterra, enquanto Portugal jogará contra a Bélgica.

Melhor seleção desta primeira fase, a Itália jogará contra a Áustria. Já os atuais campeões do mundo, os franceses terão pela frente a Suíça.

Veja como ficou as oitavas de final:

26/06 – sábado

13h – Amsterdã – País de Gales x Dinamarca

16h – Londres – Itália x Áustria

27/06 – domingo

13h – Budapeste – Holanda x República Tcheca

16h – Sevilha – Bélgica x Portugal

28/06 – segunda-feira

13h – Copenhague – Croácia x Espanha

16h – Bucareste – França x Suíça

29/06 – terça-feira

13h – Londres – Inglaterra x Alemanha

16h – Glasgow – Suécia x Ucrânia





O chaveamento até a final ficou assim:

Bélgica x Portugal

Itália x Áustria





França x Suíça

Croácia x Espanha





Suécia x Ucrânia

Inglaterra x Alemanha





Holanda x República Tcheca

País de Gales x Dinamarca