Pepê Gonçalves é ouro no slalom extremo em etapa da Copa do Mundo

Classificado para as Olimpíadas de Tóquio, o canoísta Pepê Gonçalves conquistou o ouro, neste domingo, na prova de slalom extremo pela etapa de Markkleeberg, na Alemanha, da Copa do Mundo de canoagem slalom. A prova só entrará no programa olímpico em Paris 2024.

Pepê terminou à frente do tcheco Vit Prindis, que havia vencido a prova na etapa da semana passada, e do alemão Stefan Hengst, ex-campeão mundial.

No sábado, ele havia planejado só competir as classificatórias, mas, como teve um bom desempenho, foi até o fim na disputa e subiu ao topo do pódio. Nas Olimpíadas de Tóquio, Pepê vai disputar o K1 (caiaque individual). Nessa prova, ele foi até as semifinais na etapa de Markkleeberg. Ana Sátila, também classificada para os Jogos Olímpicos nas disputas do K1 do C1 (canoa individual), foi eliminada nas semifinais no C1 neste domingo.

