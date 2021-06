Ponto de Opinião: Mesmo com susto, seleção vence, mas precisa estar atenta

(Foto: André Durão)





Por Nicholas Araujo

Redação Blog do Esporte

O jogo do Brasil contra a Colômbia teve todos os ingredientes para testar a seleção do técnico Tite. Além de um adversário que jogava apertado, bem fechado e arrumado, o gramado do Nilton Santos e a atuação do árbitro deixaram o jogo mais nervoso e até mesmo dramático.

Para o Brasil, faltou aquele jogador matador na frente. Enquanto Richarlison e Gabriel Jesus passaram despercebido durante o jogo, os bons lances saíam com Neymar e Casemiro. O golaço de Díaz deu aquele nervosismo na seleção, que só terminou quando Firmino empatou o jogo.

Aliás, o empate é construído em um lance polêmico. A bola esbarrou no árbitro Nestor Pitana, mas a posse continuou com o Brasil. No lance seguinte, Renan Lodi cruzou e Firmino empatou de cabeça, após o goleiro Ospina desviar mal o cabeceio. A partida ficou parada por bastante tempo, pela reclamação dos colombianos em relação da bola ter esbarrado no árbitro. A partir daí o jogo se perdeu tanto para a Colômbia como para o árbitro. Pitana deu 10 minutos de acréscimo, tempo suficiente para Casemiro, de cabeça, virar o placar.

O confronto mostrou ao técnico Tite que a competição é feita também de seleções que querem ganhar a competição. Depois de placares que mostraram a discrepância do futebol brasileiro, os colombianos foram marrentos. É claro que, depois do empate, faltou futebol a Colômbia. Para o Brasil, sobrou garra e determinação.

No mais, Neymar, Firmino, Casemiro, Renan Lodi e Gabigol saem exaltados. Richarlison, Gabriel Jesus, Alex Sandro e Fred precisam correr atrás do prejuízo. Weverton também precisa melhorar no gol.

E Tite precisa melhorar esta seleção.