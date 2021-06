Por que o poker é considerado como um esporte mental?

O poker é um dos jogos mais populares entre os amantes do mundo dos cassinos. Porém, além de ser uma modalidade de cartas, também é considerado como um esporte mental, que requer muitas habilidades intelectuais.

Muito mais do que apenas um jogo de cartas

O ano de 2009 foi extremamente importante para profissionais e amadores no mundo do poker. A International Mental Sports Association (IMSA) finalmente reconheceu a modalidade como um jogo mental, no mesmo nível do xadrez ou bridge.

A partir daí, ele passou a fazer parte dos jogos mundiais de esportes mentais da IMSA, que foram realizados paralelamente às Olimpíadas de Londres em 2012. Esse reconhecimento foi um verdadeiro marco. E, pouco depois, a International Poker Federation organizou o primeiro torneio mundial, tanto em equipes como individual.

Estratégia e tática

Atualmente, quem conhece bem a modalidade sabe a componente estratégica que requer. Você compete contra outros jogadores, então é necessário um ótimo exercício de concentração mental, que requer psicologia, disciplina, ousadia e até mesmo conhecimento matemático. E saber manter a calma e o rigor é algo que só se consegue com o tempo.

Por sua vez, a situação se complica quando se joga em equipe, pois é preciso conhecer muito bem os companheiros, praticar com frequência ou até mesmo entrar em sintonia para agir em conformidade.

Comprometimento e profissionalização

As comparações com o xadrez não são obras do acaso. Ambas as disciplinas, como citado no ponto anterior, requerem uma tomada de decisão estratégica em tempo real e uma previsão do jogo do adversário, sendo fundamental não revelar a sua posição e tentar distrair o oponente. Além disso, o poker também é um esporte matemático, com diversas possibilidades de mãos e opções de decisão.

Não é algo que se conquista da noite para o dia, e quem se dedica profissionalmente sabe disso. Por isso muitos praticantes consideram a modalidade como um trabalho e se dedicam totalmente a ela, realizando inúmeras horas de prática.

Nesse sentido, nos últimos anos, a quantidade de jogadores profissionais vem aumentando, e eles aparecem em torneios e competições internacionais. Para se dedicar integralmente a essa disciplina, é necessário passar algum tempo estudando livros sobre fundamentos básicos e estratégias, para depois colocar tudo isso em prática.

Crescimento todo ano





O crescimento do número de fãs de poker anuncia um futuro promissor. É um jogo que vem conquistando cada vez mais reconhecimento em todas as partes do mundo, onde os diversos torneios são considerados de grande importância.

Por ser categorizado como um esporte mental, ele está ganhando uma reputação notável e e seus regulamentos parecem despojá-lo de preconceitos que deveriam ser esquecidos. Além disso, existem muitos embaixadores e figuras públicas que apoiam a modalidade e ajudam no desenvolvimento da mesma.

E no Brasil?

O Brasil, por sua vez, permite a realização de torneios ao vivo, tem um regulamento específico para o jogo online e reconheceu o poker como esporte mental pelo Ministério do Esporte em 2012. A partir daí o órgão regulador denominado Confederação Brasileira de Texas Hold'em foi criado e a modalidade ganhou ainda mais adeptos no país.

É possível saber quantos brasileiros jogam poker?

Por exemplo, em 2018, o último estudo a esse respeito mostrava que no Brasil existiam 8.000.000 de contas online; aqueles que estão ativos são distribuídos entre cerca de 2.000.000 de jogadores.

No entanto, no poker ao vivo, o Brasil é mesmo um “monstro”. O jogador brasileiro gosta especialmente de competir pessoalmente: o país recebeu o maior número de participantes de um torneio WSOP fora dos Estados Unidos. Mais de 3.000 pessoas se inscreveram para uma estrutura semelhante a dos americanos. Isso revela bem o potencial do mercado nacional.

E sobre as leis?

Os torneios são legais federalmente. Em outras palavras, as mesmas regras se aplicam a todos os estados. No entanto, os municípios são responsáveis pelas competições ao vivo e devem autorizá-las de acordo com os regulamentos municipais e as condições do local.

Em termos de PIB, o estado de São Paulo é o mais rico do país. Por isso, todos os torneios do Brasil estão concentrados lá, para aproveitar o mercado local. O WSOP - a única competição internacional realizada no Brasil – movimenta grande parte do circuito anual. Contudo, o Rio de Janeiro está surgindo como um destino alternativo para integrar jogadores, especialmente estrangeiros, uma vez que, também é uma região muito turística e conhecido internacionalmente.