Rafael Nadal anuncia que não disputará as Olimpíadas de Tóquio

O tênis dos Jogos Olímpicos de Tóquio sofreu uma baixa considerável nesta quinta-feira. Por meio de uma rede social, Rafael Nadal afirmou que não irá a Olimpíada. O tenista de 35 anos também revelou que não participará do Grand Slam de Wimbledon, no fim do mês.

O espanhol alega que não tem condições físicas para disputar as duas competições. Em Roland Garros, ele foi eliminado por Novak Djokovic na semifinal em partida de 4h11 de duração.

- Olá a todos, decidi não participar dos campeonatos deste ano em Wimbledon e dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Nunca é uma decisão fácil de tomar, mas depois de ouvir meu corpo e discuti-lo com minha equipe, entendo que é a decisão certa - escreveu Nadal na postagem.

Tóquio seria a terceira participação olímpica de Rafael Nadal, que buscava o seu terceiro ouro olímpico. Campeão no torneio de simples em Pequim 2008 e vencedor nas duplas na Rio 2016, ele ficou de fora dos Jogos Olímpicos de Londres 2012 por motivo de lesão.

Globo Esporte