Real Madrid anuncia Carlo Ancelotti como novo treinador

(Foto: Getty Images)





O Real Madrid anunciou nesta terça-feira o italiano Carlo Ancelotti como novo treinador. O técnico de 61 anos substituirá Zidane no comando da equipe Merengue. O italiano comandou o Everton, da Inglaterra, na última temporada. O contrato no Real é de dois anos e ele será apresentado nesta quarta-feira.

Ancelotti teve uma passagem vitoriosa pelo clube madrilenho entre 2013 e 2015, quando conquistou, entre outros títulos, a Liga dos Campeões em 2013/14, historicamente conhecida no clube como "La Décima". Com mais de 20 anos de carreira como treinador, teve outras experiências em grandes clubes, como Juventus, Milan, Chelsea e Bayern de Munique.

Segundo o jornal "As" noticiou antes do anúncio oficial, Ancelotti foi escolhido por ser visto como um "pacificador", uma pessoa capaz de apagar o incêndio gerado por Zidane em sua saída do clube.

Na última temporada, o Real Madrid terminou o Campeonato Espanhol na terceira colocação, atrás de Atlético de Madrid e Barcelona. Na Liga dos Campeões, o time merengue foi eliminado na semifinal, pelo Chelsea.

