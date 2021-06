Relatório da Conmebol revela 166 casos de Covid-19 na Copa América até o início da semana

(Foto: Divulgação / @fbf_bo)









A Conmebol divulgou um novo relatório e informou que 166 pessoas envolvidas na realização da Copa América testaram positivo para a Covid-19, sendo que 22.856 exames foram realizados, segundo a entidade. Os números foram divulgados nesta sexta-feira, mas correspondem a dados coletados até o último dia 21.

Considerando esses números, a Conmebol aponta uma queda nos casos positivos, considerando o total de testes, somando três datas

14/06: total de 3.045 testes, com 53 casos positivos (1,73%)

19/06: total de 15.235 testes, com 140 casos positivos (0,9%)

21/06: total de 22.856 testes, com 166 casos positivos (0,7%)

O relatório aponta que a grande maioria dos testes positivos para o vírus foram em profissionais terceirizados e que ainda não haviam sido vacinados. A Conmebol se defende, alegando que os motivos da não vacinação dessas pessoas “fogem ao controle” da entidade.

As estatísticas divulgadas pela Comissão Médica da Conmebol são elaboradas em colaboração com as autoridades e funcionários do Ministério da Saúde do Brasil.

Oficialmente, dezessete jogadores tiveram resultados positivos divulgados pelas seleções, dos quais 15 já estão novamente à disposição, após cumprirem quarentena.

Desses, 10 são venezuelanos, delegação que teve detectado um surto nos primeiros dias no Brasil, com 13 casos. Além dos venezuelanos, três jogadores da Bolívia já treinam com o restante da seleção, entre eles o atacante Marcelo Moreno, como informou a federação do país na última terça-feira. Os outros dois atletas recuperados são da seleção colombiana.

Há ainda dois casos de Covid-19 ativos em atletas da Copa América, que seriam de um chileno e um venezuelano. Não foram detectados outros jogadores infectados nos últimos dias.

Globo Esporte