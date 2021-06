Renan Dal Zotto divulga lista de convocados para Olimpíadas

Campeão da Liga das Nações, o Brasil já tem seus 12 convocados para as Olimpíadas de Tóquio. Na tarde deste domingo, logo após a conquista, a Confederação Brasileira de Vôlei divulgou a lista de jogadores para as Olimpíadas.

Na lista, nenhuma surpresa. O time base que conquistou a Liga das Nações está na lista. As duas maiores dúvidas eram nas posições de central e líbero. Mas, durante a competição, Isac e Thales ganharam a preferência da comissão técnica.

A seleção brasileira retorna ao Brasil no início do dia nesta segunda-feira e se reapresenta no dia 1º de julho para treinamentos em São Paulo. Na sequência, embarca para o Japão para a disputa dos Jogos.

Em Tóquio, o Brasil está no grupo B, ao lado de Argentina, Estados Unidos, França, Rússia e Tunísia. A estreia é no dia 24, contra a seleção africana.

Confira a lista de convocados:

Levantadores:

Bruninho

Cachopa





Opostos:

Wallace

Alan





Ponteiros:

Leal

Lucarelli

Douglas Souza

Maurício Borges





Centrais:

Lucão

Maurício Souza

Isac





Líbero:

Thales





Globo Esporte