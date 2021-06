República Tcheca surpreende e derrota a Holanda nas oitavas da Eurocopa

A República Tcheca surpreendeu e venceu a Holanda por 2 a 0 neste domingo, em Budapeste, eliminando a Laranja Mecânica, que até então tinha 100% de aproveitamento na Eurocopa 2020. Holes abriu o placar e o atacante Schick marcou seu quarto gol na competiçao, dando números finais ao confronto. A vitória tcheca pode ser considerada uma surpresa dentro da atual edição da Euro, mas não historicamente: agora são 22 jogos entre as duas seleções, com apenas seis vitórias holandesas, quatro empates e 12 viórias dos tchecos.

Com a vitória, a República Tcheca avança às quartas de final, onde enfrenta a Dinamarca no próximo sábado, em Baku, às 13h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e você acompanha tudo no ge. Com a derrota, a Holanda dá adeus à competição.

Com a vitória deste domingo, a República Tcheca soma agora 12 vitórias sobre a Holanda nos 22 confrontos entre as duas seleções na história. Houveram também seis vitórias holandesas e quatro empates. O último confronto antes deste sábado já era traumatizante para os holandeses, que ficaram de fora da edição 2016 da Euro após perderem para o rival.

A República Tcheca soube se defender, aproveitou a expulsão do zagueiro holandês De Ligt, se impôs na partida e contou com grande felicidade de Tomas Holes e Patrick Schick. O volante abriu o placar de cabeça e fez grande jogada para dar assistência no segundo gol, do camisa 10, que balançou a rede pela quarta vez na Euro 2020. Schick tem agora 15 gols em 30 partidas com a camisa da sua seleção.

De Ligt expulso com auxílio do VAR

Aos seis minutos do segundo tempo, De Ligt colocou a mão na bola, impedindo avanço de Schick, que sairia com liberdade na área de ataque. O árbitro aplicou o amarelo. Porém, com o auxílio do VAR, e a revisao no monitor, o juíz da partida voltou atrás e trocou a cor do cartão, expulsando o jogador da Juventus.

Esta foi o quarto cartão vermelho da história da Holanda na Eurocopa. Curiosamente, todas foram em partidas contra a República Tcheca: Johan Neeskens (1976), Wim van Hanegem (1976), John Heitinga (2004) e Matthijs de Ligt (2020).

