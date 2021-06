Richard McLaren vai investigar casos de corrupção no boxe nas Olimpíadas do Rio

(Foto: Chris So/Toronto Star via Getty Images)





Richard McLaren, famoso pelo dossiê que revelou o esquema de doping e culminou no escândalo do esporte da Rússia, foi contratado pela Associação Internacional de Boxe (AIBA) para investigar alegações de corrupção nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. O anúncio foi feito pelo próprio professor canadense nesta segunda-feira.

A McLaren Global Sport Solutions (MGSS), agência de investigações fundada por McLaren, investigará alegações de irregularidades no julgamento e arbitragem durante as Olimpíadas do Rio. Após essa parte do processo, o professor deverá focar em possíveis desvios de conduta na gestão e na administração da AIBA.

Dois dos possíveis principais alvos serão os ex-presidentes da entidade. Wu Ching-kuo, de Taiwan, renunciou ao cargo em 2017. Seu sucessor, Gafur Rakhimov, do Uzbequistão, foi forçado a deixar a presidência em julho de 2018 após suposto envolvimento com o tráfico de heroína.

A investigação faz parte do plano de restauração da imagem da AIBA que o atual presidente, Umar Kremlev, planeja tocar. A entidade perdeu o direito de organizar o torneio nas Olimpíadas de Tóquio devido a denúncias de corrupção e irregularidades financeiras.

- O boxe tem uma longa história de atividades questionáveis. Houve várias investigações anteriores sobre o esporte que não foram concluídas ou postas em prática. É hora de o boxe virar a página, mas não pode fazer isso sem uma prestação de contas completa de qualquer possível má conduta. Nossa equipe conduzirá uma investigação independente sobre as questões em torno da corrupção ou manipulação dos resultados esportivos durante os Jogos Olímpicos do Rio, identificará os responsáveis e recomendará o curso de ação apropriado.

Houve denúncias de corrupção no Rio 2016 antes mesmo do início do torneio de boxe. Uma das maiores controvérsias dos Jogos foi o caso do irlandês Michael Conlan. Nas quartas de final, ele dominou a luta contra Vladimir Nikitin. Ainda assim, viu a arbitragem dar a vitória ao russo. O rival, porém, não conseguiu subir ao ringue nas semifinais por conta dos ferimentos causados por Conlan.

- O boxe foi criado quando as regras foram introduzidas para garantir lutas justas. Qualquer enfraquecimento dessas regras é inaceitável. Por algum tempo, ficou claro que a AIBA poderia fazer mais no acompanhamento de alegações de injustiça. Infelizmente, para avançarmos para um futuro mais brilhante, devemos agora também iluminar o passado da AIBA. A melhor maneira de fazer isso é trazer especialistas independentes para descobrir qualquer irregularidade, para que possamos aprender as lições que precisam ser aprendidas e restaurar a confiança. O professor McLaren tem um histórico incomparável quando se trata de investigações esportivas e encorajo todos no mundo do boxe que possam ter evidências de interesse a se apresentar e compartilhar com a McLaren e sua equipe - disse Kremlev.

Globo Esporte