Rogério Ceni testa positivo para Covid-19, e Flamengo terá Mauricio Souza como técnico contra Coritiba

O Flamengo informou na manhã desta terça-feira que Rogério Ceni testou positivo para Covid-19. Desta forma, o técnico ficará fora dos próximos dois jogos da equipe.

Mauricio Souza, do sub-20, e seu auxiliar, Marcio Torres, vão comandar o time contra o Coritiba, nesta quinta-feira, pela Copa do Brasil, e diante do América-MG, no domingo, no Maracanã.

Além de Ceni, outros quatro membros da comissão técnica haviam testado positivo na semana passada, logo após a folga de de dois dias concedida ao elenco.

No retorno, os exames indicaram positivo para Charles Hembert e Nelson Simões, auxiliares, Leandro Costa, analista de desempenho, e Marcos Vinicius, roupeiro.

No elenco, dois testes positivos: Arrascaeta foi diagnosticado logo ao se reapresentar à seleção uruguaia para a disputa das eliminatórias e cumpre quarentena em seu país natal. O meia Max, do sub-20, foi outro a ter exame positivo.

