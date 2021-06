Salário dividido e vontade de Ganso: Santos e Fluminense ainda discutem empréstimo do meia

(Foto: Lucas Merçon / Fluminense FC)





Fica no Fluminense ou vai para o Santos? O futuro de Paulo Henrique Ganso ainda é incerto, mas pode ser definido nesta semana. Desejo do técnico Fernando Diniz no Peixe e reserva no Tricolor, o meia vê com bons olhos um retorno à Vila Belmiro, mas para isso falta um acerto financeiro entre os clubes, que voltaram a conversar nos últimos dias.

Ganso tem contrato nas Laranjeiras até o fim de 2023, mas em função da vontade do jogador, de seu pouco aproveitamento e também de seu alto salário, o Fluminense não descarta o empréstimo. Porém, a primeira oferta do Santos há duas semanas, de arcar com uma pequena parte dos vencimentos do meia, foi recusada.

Ao retomarem as conversas, chegou-se a um consenso de que a negociação pode evoluir com uma divisão do salário meio a meio. Em crise financeira, o Santos teria que fazer um esforço de caixa, mas mantém a cautela. Internamente, o Peixe se divide entre quem apoia o retorno do meia, que passou pela Vila Belmiro de 2006 a 2012, e quem é contra.

Há um temor por causa de uma possível rejeição da torcida. Ganso deixou o Santos em 2012 para jogar no rival São Paulo sob protestos de torcedores, que chegaram a jogar moedas no atleta após uma partida na Vila Belmiro. Um dos entusiastas de sua contratação é Fernando Diniz, que abriu as portas ao meia depois da vitória por 2 a 0 sobre o Cianorte, na última terça-feira, pela Copa do Brasil.

– É um assunto interno. Resolvemos internamente. Ganso teve grande participação comigo no Fluminense. Se puder voltar, seria bom para todo mundo, mas tratamos disso internamente.

No Fluminense, Ganso vinha sendo a terceira opção de Roger Machado, atrás de Nenê e Cazares. Mas a convocação de Cazares para os próximos jogos do Equador nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, e possivelmente também para a Copa América, reabriu um espaço para o camisa 10, que voltou a ser aproveitado depois de seis jogos e entrou no segundo tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Bragantino na última quarta-feira, pela Copa do Brasil. O técnico tricolor ainda o enxerga motivado no Flu:

– Falei sobre Paulo no último jogo, em que na ausência do Cazares ele passava a ser minha opção imediata. Entrou hoje e muito bem, oferecendo o que ele tem de qualidade. Tenho buscado ajustar o posicionamento dentro do que entendo para a função, um pouco mais desgastante para um meia, jogar num tripé. O Paulo aqui mesmo no Fluminense já jogou de volante com o Diniz, tem capacidade. E com uma qualidade que poucos têm. Quando entrou, achou muitos passes. Se posicionou, roubou bola, para demonstrar que ele está motivado independente do que acontecer.

Na semana passada, o Santos oficializou a chegada de André Mazzuco para o cargo de executivo de futebol. Em sua apresentação, na última quarta-feira, o dirigente disse ainda estar se inteirando sobre as negociações, mas é ele quem deve, caso o Peixe aprove, insistir com o Fluminense.

O Santos é comandado, atualmente, por nove membros do Comitê de Gestão: o presidente, o vice e outros sete dirigentes não remunerados. Para Ganso ser contratado, a maioria precisa aprovar. Se decidir avançar nas negociações, o Peixe ainda precisará discutir com o Fluminense as cláusulas do contrato de empréstimo até o fim da temporada.

