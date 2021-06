São Paulo envia reclamação ao chefe de arbitragem da CBF contra o juiz da partida com o Cuiabá

(Foto: Eduardo Rodrigues)





O São Paulo enviou por e-mail uma reclamação a Leonardo Gaciba, chefe da comissão de arbitragem da CBF, sobre a arbitragem de Ricardo Marques Ribeiro na partida da última quarta-feira, o empate por 2 a 2 com o Cuiabá, no Morumbi, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Dois lances foram pontuados pela diretoria são-paulina: a falta que originou o primeiro gol do Cuiabá e a entrada dura em Gabriel Sara, que sequer a arbitragem deu falta. O meia não teve fratura detectada em exame, mas deve ser desfalque no próximo domingo, diante do Ceará, às 20h30, fora de casa.

Na falta de Welington, aos 20 minutos do primeiro tempo, houve muita reclamação ainda dentro de campo. No entendentimento do clube, não era lance para marcar a infração e, muito menos, apresentar o cartão amarelo. O lateral-esquerdo do São Paulo, inclusive, foi questionar a bandeira e o próprio árbitro, contestando a marcação.

A reclamação não surtiu efeito dentro do campo de jogo, a falta foi cobrada e após uma desatenção da zaga são-paulina, o volante Rafael Gava marcou um golaço.

O segundo lance contestado pelo Tricolor foi o mais polêmico da partida. Aos 37 minutos do segundo tempo, Gabriel Sara tentou dominar uma bola na linha lateral e recebeu uma entrada dura no tornozelo esquerdo. A arbitragem não marcou a falta e causou indignação nos atletas e comissão técnica.

A pancada deixou o meia são-paulino impossibilitado de seguir na partida. Ele precisou ser substituído por Joao Rojas e foi direto para os vestiários do Morumbi para iniciar o tratamento. Ele mal conseguia colocar o pé no chão ao caminhar.

No e-mail enviado a Leonardo Gaciba, o São Paulo anexou imagens da perna esquerda de Gabriel Sara para mostrar a gravidade da entrada do jogador do Cuiabá. O meia precisou sair de muletas do estádio.

Outros lances polêmicos

Durante o Campeonato Brasileiro, o São Paulo já contestou outras decisões de arbitragem em suas partidas. Diante do Fluminense, na estreia da equipe no torneio, um suposto pênalti não marcado pelo árbitro Rodolpho Toski Marques de Egídio sobre Rojas causou irritação.

Durante a transmissão da Globo, o comentarista de arbitragem Paulo César de Oliveira disse que houve a penalidade. O jogo terminou empatado em 0 a 0, no Morumbi.

Novamente em casa, desta vez diante da Chapecoense, o São Paulo se sentiu prejudicado pela expulsão de Rodrigo Nestor. Ainda no primeiro tempo do confronto, quando o Tricolor vencia a partida, o volante dividiu uma bola com o pé alto e atingiu a cabeça de Léo Gomes. O árbitro Dyorgines Jose Pandovani deu cartão amarelo, mas foi chamado para revisar no vídeo e expulsou Nestor.

Na Central do Apito do Premiere, o comentarista de arbitragem Sálvio Espínola considerou exagerada a decisão. Para ele, era um lance de cartão amarelo.

Após a expulsão, o São Paulo teve uma queda acentuada na partida e sofreu o gol de empate, desperdiçando mais uma oportunidade de vencer no Campeonato Brasileiro (relembre abaixo a expulsão de Rodrigo Nestor):

A diretoria são-paulina considera que algumas das decisões tiveram impacto na condição de zona de rebaixamento que o time se encontra nesse momento da competição.

Dois seis jogos disputados, há o consenso que a equipe foi prejudicada de alguma forma em, pelo menos, três deles. Dos 18 pontos disputados, o Tricolor conquistou apenas três até o momento.

No próximo domingo, às 20h30 (de Brasília), o time comandado por Crespo enfrenta o Ceará, no Castelão, pela sétima rodada do Brasileirão.

Globo Esporte