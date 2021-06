São Paulo tropeça e entra no Z4 do Brasileirão 2021

Usando outro esporte como analogia, a exemplo da Fórmula 1, todos sabem como é importante o momento da largada, já que se trata de um momento de bagunça, onde todos os carros estão ocupando praticamente o mesmo espaço, precisando se manter bem para conseguir sonhar com uma posição melhor mais na frente. Com o futebol não é diferente, as equipes que tropeçam na largada, tendem a ter um caminho mais árduo até o fim do campeonato.

Tido como um dos favoritos para a conquista do título na opinião de cronistas esportivos e palpites nos mais diversos sites especializados e aposta esportivas, como o Bet365, o São Paulo não iniciou a disputa nada bem. O tricolor paulista apenas conseguiu conquistar um ponto dos nove possíveis, fazendo assim a sua pior campanha nas primeiras rodadas desde 2006, quando o formato passou a contar com apenas 20 clubes.

A última vez que o São Paulo esteve na zona de rebaixamento do Brasileirão foi na 27ª rodada do Brasileirão 2017. Naquela ocasião, o clube paulista entrou no grupo dos quatro últimos, coincidentemente, também após uma derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG. A partida foi disputada no Independência e teve gol marcado por Fábio Santos, então no clube mineiro. Aquele resultado deixou o São Paulo na 17ª colocação, a mesma que ocupa atualmente.

De certo que ainda temos bastante campeonato para ser disputado, porém o time da Barra Funda já tem que ligar o alerta, para não se distanciar demais do topo da tabela, se realmente pretende brigar mais uma vez pelo título do torneio. Além do mais, o campeão paulista ainda não marcou gols na competição.

A liderança do campeonato depois de três rodadas está nas mãos do Fortaleza, que ganhou do Sport após um pênalti bizarro e chegou aos 9 pontos, com 100% de aproveitamento. O Athletico-PR, que bateu o Grêmio fora de casa, também tem 9 pontos.

Esperando deixar o Z4 na rodada seguinte, o São Paulo começa a preparação visando o próximo jogo do Brasileirão. Em jogo válido pela quarta rodada, o Tricolor recebe a Chapecoense, que também ainda não venceu no torneio. A bola rola no Morumbi, às 19h.