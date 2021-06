SBT dá início à transmissão da Copa América com Brasil e Venezuela neste domingo (13)

No próximo domingo, 13 de junho, às 18h, o SBT dará início à transmissão da Copa América com a partida entre Brasil e Venezuela, direto do estádio Mané Garrincha, em Brasília. A narração ficará por conta de Téo José, os comentários de Mauro Beting e Edmilson, a arbitragem com a análise de Nadine Basttos e as reportagens de André Galvão. Durante todo domingo, o SBT exibirá flashes ao vivo na programação com as últimas informações sobre a estreia da Seleção Brasileira na competição.

O SBT reitera que cabem às Autoridades, Confederações, Federações e Clubes resguardarem todas as questões relacionadas aos protocolos sanitários necessários em função da pandemia, para que todos os campeonatos de futebol e eventos esportivos em andamento continuem sendo um ambiente seguro a todas as pessoas envolvidas. A equipe do SBT escalada para o trabalho no dia do jogo segue todas as orientações da OMS e protocolos da ABERT.

O telespectador terá a companhia do Amarelinho - Neste ano, teremos a volta do nosso mascote Amarelinho durante as transmissões, totalmente reestilizado, torcendo pela nossa Seleção.