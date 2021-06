Croácia avisa que não vai se ajoelhar em protesto antirracista antes das partidas da Euro

A Federação croata de futebol e a seleção da Croácia emitiram um comunicado oficial dizendo que seus jogadores não vão se ajoelhar em forma de protesto contra o racismo antes do início das partidas da Eurocopa. Segundo a nota, os jogadores croatas se reuniram e decidiram em conjunto não fazer parte desta ação, já que segundo eles, esse gesto não teria representatividade no contexto da cultura e da tradição da Croácia.

No último domingo (6/06), a Croácia perdeu para a Bélgica por 1 a 0 em um amistoso de preparação para a Euro. Antes do jogo começar, os jogadores belgas se ajoelharam enquanto os jogadores croatas ficaram de pé. Na nota, os croatas também afirmam que, apesar de eles não se ajoelharem, eles respeitam o direito de cada indivíduo e cada organização de se manifestar como quiser.

O jogo de estreia da Euro da seleção croata será neste domingo contra a Inglaterra em Wembley, em partida válida pelo grupo D. A equipe comandada por Gareth Southgate se ajoelhou nos dois amistosos que disputou antes do início da competição. No último, contra a Romênia, muitos torcedores presentes no Estádio Riverside, em Middlesbrough, vaiaram os jogadores por causa do gesto antes do apito inicial. Mas a manifestação vai continuar acontecendo nos jogos da Eurocopa.

— É muito simples. Nós tivemos discussões sobre isso, escolhemos o que fazer e decidimos que era a coisa certa a fazer. Nós vamos continuar ajoelhando, nós acreditamos nisso e não vamos parar — declarou o lateral-esquerdo Luke Shaw.

Após o posicionamento da seleção croata, a Escócia também se manifestou sobre o caso avisando que os jogadores escoceses vão continuar se ajoelhando no início de todas as partidas. O capitão da equipe e jogador do Liverpool, Andy Robertson, afirmou que a decisão veio após uma reunião do time.

- É importante continuarmos falando sobre racismo e aumentar a conscientização das pessoas sobre a necessidade de mudar essa mentalidade e seus comportamentos. Antes das nossas eliminatórias para a Copa do mundo do Catar, em março, nossa equipe se reuniu e decidimos que seria melhor nos posicionarmos em campo para reforçar a necessidade de mudanças significativas na sociedade - disse Andy Robertson.

Hungria deve seguir Croácia a pedido de seu Primeiro-Ministro

A questão também chegou na Hungria, que estreia no dia 15 contra Portugal. O primeiro-ministro do país do Leste Europeu, Viktor Orban, pediu que a seleção húngara “fique de pé”. Orban defendeu o comportamento dos torcedores húngaros que vaiaram atletas da Irlanda durante um amistoso entre as duas seleções em Budapeste.

- Se você é um convidado em um país, entenda sua cultura e não o provoque", disse Orban em entrevista coletiva. "Não provoque o anfitrião ... Só podemos ver esse sistema de gestos do nosso ponto de vista cultural como ininteligível, como uma provocação. Os torcedores reagiram da forma como costumam reagir à provocação quem é provocado. Nem sempre escolhem a forma mais elegante (de reação) mas temos de perceber as suas razões ... Concordo com os torcedores – disse Orban, afirmando que o gesto de ficar de joelhos é algo relacionado à escravidão nos EUA e que nunca houve escravidão na Hungria.

O gesto de se ajoelhar foi inspirado no jogador de futebol americano Colin Kaepenick, que em 2016 negou-se a ficar de pé durante a execução do hino norte-americano em um jogo da NFL. A ação pretendia chamar atenção para a violência policial contra a população negra. O gesto foi adotado pelos jogadores de futebol da Premier League durante a temporada 2019/2020 após o assassinato de George Floyd.

Confira o comunicado oficial da seleção croata na íntegra:

A Federação Croata de Futebol e a seleção nacional da Croácia condenam veementemente toda e qualquer forma de discriminação. Também respeitamos o direito de cada indivíduo e de cada organização de selecionar as circunstâncias e a maneira como se posicionará contra o racismo e / ou outras formas de discriminação.

A Federação Croata de Futebol acredita que os jogadores têm direito à sua própria opinião sobre estes tópicos e que também têm o direito de escolher se querem ou não participar. Os jogadores da seleção croata decidiram em conjunto, antes do amistoso contra a Bélgica, que não iriam se ajoelhar e respeitosamente permaneceram em silêncio durante o ação de seus colegas belgas.

A Federação Croata de Futebol não irá impor aos jogadores croatas a obrigação de ajoelhar-se, visto que este gesto não guarda quaisquer laços simbólicos com a luta contra o racismo e a discriminação no contexto da cultura e tradição croatas.

Em geral, acreditamos que o mais importante é o fato de que os jogadores croatas se comportaram com respeito ao longo de suas carreiras e mostraram que respeitam todos os indivíduos, adversários e companheiros de equipe, independentemente de raça, religião, posição social etnia, ou qualquer outra característica, que é um valor também promovido pela Federação Croata de Futebol.

Globo Esporte