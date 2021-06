Serena sente lesão e deixa quadra chorando ao abandonar Wimbledon

(Foto: Julian Finney / Getty Images)





Logo após o francês Adrian Mannarino escorregar e desistir da partida contra Roger Federer, Serena Williams (#8) acabou abandonando o Grand Slam de Wimbledon após sentir uma lesão na partida contra a bielorrussa Aliaksandra Sasnovich (#100), quando o placar estava empatado em 3 a 3 no primeiro set. É a primeira vez que a americana, heptacampeã na grama londrina, é eliminada na primeira rodada do torneio.

Campeã de 23 Grand Slams, a experiente tenista de 39 anos já entrou em quadra com uma proteção na coxa direita, mas nada que parecesse incomoda-la. Porém, ao escorregar com o pé esquerdo e firmar a perna direita para bater na bola, passou a sentir dores. Essa foi a 20ª participação de Serena em Wimbledon, onde conquistou o troféu sete vezes: 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 e 2016.

Serena começou o jogo agressiva e buscando comandar os pontos, e colheu os frutos. Com uma quebra logo nos games iniciais, abriu 3/1. Porém, logo depois acabou sentindo dores na perna direita após força-la em um forehand e, após ser quebrada de volta, foi receber atendimento médico no vestiário.

Ao retornar, a americana mostrava claramente o incômodo com a lesão e chegou a chorar antes de um game de saque. Com o placar em 3 a 3, Serena tentou prosseguir, mas as dores fizeram com que ela mal conseguisse se manter em pé. Diante da situação, a heptacampeã acabou desistindo, e Sasnovich avançou para a segunda rodada.

Na próxima rodada, Sasnovich vai enfrentar a ganhadora do confronto entre a japonesa Nao Hibino (#85) e a norte-americana Bernarda Pera (#74).

Globo Esporte